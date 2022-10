Maintenant que la saison 1 est terminée, qui est The Stranger in The Rings of Power ?

L’univers de JRR Tolkien est gigantesque et à travers les livres, les films et Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, la nouvelle série Amazon Prime, nous a plongé dans de nombreux voyages remplis de lieux et de personnages. Fait intéressant, aucun n’avait autant retenu notre attention que la figure d’El Extranjero, également appelée The Outsider ou The Stranger. Une énigme tombée du ciel —jamais mieux dit—, dont l’identité est devenue un casse-tête pour les téléspectateurs. Maintenant que la saison 1 est terminée, nous avons quelque chose à vous dire sur lui.

Qui est l’Étranger dans Les Anneaux de Pouvoir ?

REMARQUE : Les lignes suivantes contiennent des spoilers pour le dernier épisode de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

La clé pour pouvoir éclairer un peu la figure énigmatique de ce personnage n’est pas que nous sachions qui il est. Au lieu de cela, la chose la plus intéressante est que nous savons déjà qui il n’est pas : Sauron. Tout au long de la première saison, il y a eu de nombreuses théories des téléspectateurs – et de la série elle-même – selon lesquelles The Foreigner finirait par se révéler comme le Seigneur des Ténèbres lui-même. Enfin, il n’en a pas été ainsi, puisque connaître la véritable identité de Sauron a été l’une des grandes attractions lors de la dernière ligne droite des derniers épisodes.

Alors, une fois la théorie écartée, que sait-on de The Stranger ? La saison 1 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir s’est terminée et on se retrouve avec de l’inconnu dans l’air, tant que sa personnalité n’a pas été officiellement révélée. Cependant, une fois que Sauron est exclu, il y a une révélation très importante qui n’est pas passée inaperçue : c’est un Istar, quelque chose que l’on peut traduire par Wizard ou Sage. Sans aller plus loin, les propres adorateurs de Sauron sont obligés de l’affronter, qui exhibe ses pouvoirs magiques et les désintègre avec sa magie légère…

Cela nous amène à voir comment une autre des théories les plus répandues gagne plus que jamais en force : est-ce Gandalf ? Nous devrons attendre de le savoir, mais, à tout le moins, nous pouvons tenir pour acquis qu’il est un magicien très puissant, que sa nature est noble et que Sauron est son principal ennemi… Nous pourrions penser à quelque chose comme « blanc et en bouteille », même si bien sûr, la série nous proposera encore plusieurs saisons et pour l’instant impossible de savoir combien de temps durera le mystère dans la saison 2, dont le tournage a déjà commencé. Aurons-nous encore tort ?

Source | Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir