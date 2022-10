Oda présente Vegapunk dans One Piece, sa propre version de Pain et Voldemort

Quand Eiichiro Oda a dit que « l’arc final de One Piece » commençait, le mangaka ne bluffait pas. Au cours des derniers chapitres, il a appuyé sur l’accélérateur et les grands mystères de la série ont commencé à tomber les uns après les autres. Le plus récent est celui de Vegapunk, un de ces personnages auquel on pensait déjà ne jamais mettre un visage. Les aventures de Luffy ont trouvé les chapeaux de paille sur l’île du futur, ou ce qui revient au même, l’île de l’homme le plus intelligent de Grand Line, le chef de la science et de la technologie de la marine et l’idole d’enfance de Franky. Et à notre grande surprise, Vegapunk s’est avéré être un croisement entre Voldemort et Pain, de Naruto. Oda l’a encore fait.

Première image de Vegapunk dans l’anime.

La première fois que nous avons entendu parler de Vegapunk, c’était autour du chapitre 433 du manga (équivalent à l’épisode 315 de l’anime). À ce moment-là, nous étions en novembre 2006 et notre arc préféré de la pièce, celui avec Water 7 et Ennies Lobby, touchait à sa fin. Célébrant le sauvetage de Robin avec une fête à la piscine, Luffy a parlé à Coby, qu’il venait de revoir. C’est au cours de leur conversation que nous avons entendu parler pour la première fois du scientifique, qui, nous a-t-on dit, avait réussi à faire naviguer les navires de la Marine dans la ceinture calme et savait même comment transférer les pouvoirs des fruits du diable à certains objets.

Depuis lors, son nom n’a fait que se répéter avec toutes sortes d’avancées, d’inventions et de réalisations scientifiques. Il a découvert la pierre de mer avec laquelle sont fabriquées les menottes du gouvernement (capable d’annuler les pouvoirs des fruits du diable); créé les pacifistes (anciens et nouveaux, les redoutables enfants basés sur les shichibukai) ; traité avec des dragons à Punk Hazard, où il a tenté de maîtriser la météo et le gigantisme; il a fait des akuma artificiels no mi… et ainsi nous pourrions continuer jusqu’à demain. Mais dans tous les cas, il a toujours été décrit comme « une personne âgée », et a même été montré comme tel dans l’anime. Vous pouvez imaginer notre surprise lorsqu’une jolie jeune femme s’est présentée comme Vegapunk au gang de Luffy à la fin du chapitre 1061 de One Piece.

Le chaos s’est ensuivi lorsque York (Vegapunk 6) s’est présenté comme le scientifique.

Loin d’être un complot, Oda nous présente un personnage qui, comme Naruto’s Pain ou Harry Potter’s Voldemort, se divise en six personnages différents. Six « satellites » qui se présentent comme Vegapunk et qui condensent les différents aspects de la personnalité du scientifique. Ainsi, on retrouve les versions suivantes du personnage :

Punk-01, Shaka, la personnification de la gentillesse

Punk-02, Lilith, le mal

Punk-03, Edison, idées

Punk-04, Pythagore, connaissance

Punk-05, Atlas, violence

Et enfin, Punk-06, York, Greed, Desire

Les six personnalités de Vegapunk.

Vegapunk a réalisé une telle aberration de travailler sur plus de projets en même temps, semblant être partout et étant capable de cristalliser tout ce qui lui passe par la tête. Après tout, il est basé sur Léonard de Vinci, à qui des dizaines de centaines d’inventions sont attribuées. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si son nom partage une origine étymologique avec les termes cyberpunk et steampunk, tous deux faisant référence au futur. Et son île, Egg Island, est décrite dans les derniers épisodes du manga comme ça, l’île du futur.

One Piece est le seul manga dans lequel vous avez soudainement un arc se déroulant dans le Japon féodal et, quelques chapitres plus tard, un autre se déroulant en l’an 3000. Son univers est tellement enraciné que rien n’en ébranle la cohérence (ou son absence). ) d’Oda. Mais comme nous l’avons dit, l’apparition de Vegapunk n’est rien de plus qu’un échantillon de la façon dont nous sommes proches de la fin du voyage. Il a toujours été l’une des armes secrètes de la Navy, et pourtant… maintenant la Navy cherche à le détruire !

Pourquoi Cipher Pol et la Navy veulent-ils soudainement tuer Vegapunk ?

Bien que l’on connaisse déjà l’astuce de Vegapunk, nul doute qu’il continuera de surprendre dans ce nouvel arc de One Piece. Il est détesté par trop de gens et pour trop de raisons. La Marine veut soudainement et mystérieusement l’éliminer. Bonney lui reproche d’avoir transformé son père, Kuma, en cyborg. Zoro fait de même avec le SOURIRE de Wano et César, Nami avec la question du gigantisme et même Sanji a une relation avec lui en raison de son héritage Visnmoke (son père a travaillé avec Vegapunk). Sans parler de Franky, avec qui c’est l’inverse qui se produit. Il l’a comme idole et a même réalisé son rêve de construire le Franky Shogun. C’est bien? Il est mauvais? Existe-t-il un corps caché comme celui de Pain qui contrôle le reste ?

Cela vient de commencer…