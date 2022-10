El Rubius attaque en direct contre le public qui lui demande de jouer autre chose

Nous supposons que c’est l’éternelle question. Les streamers passent de nombreuses heures devant l’écran. Plus vous êtes célèbre, plus vous avez de public, et cela entraîne des frictions selon qui vous voit. Il y en a qui sont contents de ce que tu fais, mais ce n’est pas toujours comme ça et ils te le font savoir. C’est quelque chose qui arrive à tous les créateurs de contenu importants, et dans ce cas, c’est Rubius qui a sauté sur un Twitch en direct face à des commentaires particuliers qu’il n’aimait pas du tout.

Je ne suis pas un singe de carnaval

Il semble qu’il y avait des gens parmi le public du Rubius direct qui n’étaient pas d’accord avec le jeu choisi, et ils l’ont fait savoir dans la boîte de commentaires. Face aux formulaires, qui ne semblaient pas corrects, et à l’insistance, le streamer a fini par répondre.

« Le streamer n’est pas là pour être ton singe de carnaval, ni pour faire ce que tu veux constamment. Il faut comprendre ça, ça doit te rentrer dans la tête. Le streamer fera ce qui sort de là à tout moment, et si Si vous l’aimez, vous restez ici, profitez du spectacle en direct, et si vous n’aimez pas, changez de chaîne et partez »

D’un ton calme que certains mots choisis contredisent, la colère de Rubius est complétée par des nuances : il accepte les recommandations, mais pas les demandes, qu’il perçoit comme irrespectueuses. Les formulaires sont importants, et plus encore de l’asepsie sans nuances que sont les messages écrits en RRSS. Le streamer a continué à montrer sa position:

« Si je suis venu à Twich, c’est pour faire ce que j’en retire »

Dans les deux citations, nous avons censuré certains mots, il est déjà connu que le langage des créateurs de contenu est, à certaines occasions, ne convient pas pour être reproduit. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous.

Qu’est-ce que tu en penses? Il est clair qu’un streamer peut faire ce qu’il veut, mais il est également clair que sur Twich, les gens les paient directement, donc le public a le sentiment d’avoir certains droits. Où devrait être le point médian ? Nous vous écoutons.

Source | Movistar eSports