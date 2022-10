Pierce Brosnan aurait pu être le Batman de Tim Burton mais il ne l’était pas à cause de cette stupidité

Pierce Brosnan, le célèbre acteur qui a incarné James Bond dans plusieurs films au cours des années 90 et au début des années 2000 et qui incarnera désormais Doctor Fate dans l’imminent Black Adam avec Dwayne Johnson en anti-héros de DC, il aurait pu être Batman dans les films de Tim Burton, un rôle que Michael Keaton a finalement pris. Et ce n’est pas à cause d’une bêtise que l’acteur lui-même a dite au réalisateur d’Eduardo aux mains d’argent, comme l’a expliqué Brosnan dans une récente interview dans le cadre de la promotion de Black Adam.

Le slip extérieur des super-héros

C’est ainsi que Pierce Brosnan l’a expliqué dans une interview sur The Tonight Show de Jimmy Fallon, où il a révélé ce qui s’était passé entre lui et Burton, un commentaire malheureux pour lequel il a perdu toute possibilité d’être Batman dans les films : « Je me souviens de lui avoir dit quelque chose de stupide à Tim Burton, je lui ai dit que je ne comprenais aucun homme qui porte ses sous-vêtements en dehors de son pantalon », en référence aux costumes classiques des super-héros dans les bandes dessinées.

Un commentaire qui n’a pas non plus beaucoup de sens dans le cas du Batman de Keaton, puisqu’il porte un costume plus semblable à une armure qu’une tenue moulante en lycra. Quoi qu’il en soit, ce commentaire a amené le cinéaste à se méfier de Brosnan et à envisager d’autres options, restant finalement avec l’emblématique Michael Keaton, une décision tout aussi controversée parmi les fans à l’époque et qui a provoqué le rejet de nombreux fans.

Malgré tout, Pierce Brosnan a fini par rejoindre DC au sein du casting de Black Adam, donnant vie à Doctor Fate ou Doctor Fate, l’un des fondateurs de la Justice Society of America et dont les principaux pouvoirs sont la magie, la capacité de voler, la super -la force, la télékinésie et la manipulation de la foudre, entre autres.

