171 est le GTA au Brésil qui tourne sur les réseaux sociaux et se dirige vers Steam

Si nous n’avions pas dépassé la fuite massive de GTA VI, une équipe brésilienne dévoile son propre concept de monde ouvert fortement influencé par le travail de Rockstar. 171 est le GTA d’inspiration brésilienne du groupe Betagames, qui a présenté un gameplay étendu où l’on peut voir son potentiel comme alternative aux aventures dans Vice City. Il ne faudra pas longtemps pour pouvoir l’essayer : il se rendra sur Steam le 17 novembre prochain dans le cadre du programme d’accès anticipé.

C’est 171, le GTA indépendant brésilien

En haut de cette actualité, vous pouvez voir plus de 3 minutes et demie de séquences en temps réel. Ses managers mettent l’accent sur l’interaction du joueur avec la ville, du début des conversations au lancement d’intenses fusillades sous les lumières de la police. La conduite prend également le dessus avec des véhicules à quatre et deux roues de toutes sortes. Voitures de sport, supercars, voitures de tourisme… Les options semblent larges le long de ses rues.

« Chaque détail et élément présent dans le décor du jeu a été conçu pour transmettre un sentiment de familiarité avec le jeu, une ville vivante avec des citoyens et des voitures qui se promènent sur la carte », explique le studio dans sa description officielle. « Mais attention : chaque action provoque une réaction, et agir de manière agressive peut attirer l’attention. Faites en sorte que les innocents gardent leurs distances et aient des ennuis non seulement avec la police, mais avec les voyous locaux.

L’équipe note que la vidéo montre une version pré-alpha du projet, il reste donc encore beaucoup de matériel à couper. Bien sûr, ils préviennent que les mécaniques présentées « peuvent être instables ou sujettes à leur indisponibilité limitée pour recevoir le polissage nécessaire ». Il est prévu qu’une fois son lancement en accès anticipé approche, nous saurons quelle est la perspective de Betagames Group dans les mois à venir. Un concurrent indépendant sort dans GTA.

