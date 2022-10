Le DLC arrive-t-il pour Elden Ring ? Le patch 1.07 apporte des références à de nouvelles cartes et au ray tracing

Ça sent le DLC par ici. Et bien que ce soit un secret de polichinelle qu’Elden Ring va avoir des extensions, elles semblent de plus en plus proches. Le jeu vient de recevoir un nouveau patch, la mise à jour 1.07, et en plus des améliorations de performances en virage et des changements habituels dans l’équilibrage des armes, soyez prudent car cette fois-ci d’autres nouveautés importantes ont été ajoutées. Sûrement From Software et Bandai Namco pensaient que nous n’allions pas le remarquer, mais en fouillant dans les fichiers du jeu, plusieurs utilisateurs ont déjà trouvé un menu pour les options de ray tracing et des références à des cartes et des lieux inédits à ce jour.

Pour ceux qui ne connaissent pas, dans ces fiches il est d’usage d’attribuer un numéro aux différents lieux du jeu. Ainsi, par exemple, Stormshroud Castle est m10, tandis que Lyndell, la capitale du royaume, est m19. Eh bien, From Software a introduit deux nouvelles combinaisons, m20 et m45. Le second fait référence à un emplacement que nous n’aurions pas encore vu, mais le premier est lié aux donjons («donjons hérités») qui se trouvaient déjà dans les Terres du Milieu, bien qu’avec des zones encore inutilisées (les rumeurs Colisée, peut-être? ).

Quant au ray tracing, son arrivée est une surprise partielle. Bandai Namco le promet depuis le lancement du jeu, donc techniquement nous savions que c’était en route, mais nous ne savions pas quand et maintenant cela semble imminent. Cette possibilité permettrait de profiter d’Elden Ring avec un plus visuel dans les versions PC et nouvelle génération (PS5 et Xbox Series X|S).

Le reste des modifications et ajustements standard de la mise à jour 1.07 d’Elden Ring peut être trouvé ici en détail.

Elden Ring est le plus grand succès de Software

Plébiscité par la presse et le public et lancé par le GOTY, Elden Ring cumule plus de 14 millions de jeux vendus depuis son lancement en début d’année. Chiffres Uas qui ont fait de lui l’œuvre la plus vendue de From Software à ce jour et l’un des rares capables de vaincre Call of Duty. Pour remettre ces chiffres en contexte, gardez à l’esprit qu’en ajoutant ses trois épisodes, les remasters et tous les portages et éditions GOTY qu’elle a eus, la saga Dark Souls totalise 27 millions, soit un peu plus du double.

Le volet le plus vendu des Souls jusqu’à présent était Dark Souls 3 avec 12 millions depuis 2016, mais les Lightless l’ont rattrapé en quelques mois. Ne parlons même pas de Sekiro, qui est resté à 7 millions, ou de Bloodborne, qui est d’environ 3 millions, même si cela fait des années sans créditer ses chiffres. Avec un tel succès, il était clair que l’aventure à travers les Terres du Milieu ne faisait que commencer et j’espère que nous pourrons la continuer très bientôt dans son DLC, ses extensions et son contenu téléchargeable.