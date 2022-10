One Piece 1063, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

D’une page à l’autre. Du samouraï à l’an 3000. Voici One Piece, un manga dans lequel vous apprenez l’art ancestral du sabre dès que vous créez des hologrammes avec Vegapunk, la version alternative de Pain. L’ouvrage d’Eiichiro Oda revient cette semaine avec un nouveau chapitre sur l’île du futur qui nous donnera plus d’indices et de détails sur la relation entre Kuma et Bonney, ainsi qu’une rencontre inattendue et fatale entre Law et Kurohige. Trafalgar a-t-il dit tout ce qu’il avait à dire dans One Piece ? Une mort est-elle aussi douloureuse que celle d’Ace ? Il est temps de le découvrir en train de lire, alors sans plus tarder, passons en revue quand le chapitre 1063 de One Piece sera disponible en lecture gratuite et en espagnol.

Date et heure de la première du chapitre 1063 du manga One Piece

Le chapitre 1063 de One Piece sera présenté le dimanche 16 octobre prochain à 17h00 (heure espagnole locale). Dès lors, il peut être lu gratuitement et en espagnol via Manga Plus. Des spoilers circulent déjà sur les réseaux, alors soyez prudent. Dans le reste du monde, l’heure de la première sera la suivante :