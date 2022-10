L’ancien joueur de football d’élite et star de Twitch Kun Agüero atteint le métaverse NFT avec Kuniverse

Sergio el « Kun » Agüero, ancien footballeur de l’Atlético de Madrid, de Manchester City et du Barça, a récemment pris sa retraite en raison d’un problème cardiaque. Cependant, il s’est réinventé en tant que Twitch Star et compte déjà 4 millions de followers sur la plateforme. Centré sur le monde du streaming et de la création de contenu de jeux vidéo, Agüero a annoncé le Kuniverse, son propre espace dans The Sandbox (un titre basé sur la technologie blockchain).

« Je suis très heureux d’avoir mon premier espace dans le métaverse que nous avons créé avec Eter Studio à l’intérieur de The Sandbox pour jouer et diffuser avec mes fans du monde entier. La première saison de Kuniverse sera pleine de surprises et d’avantages liés aux 9 320 avatars spécialement créés », a-t-il déclaré dans le communiqué.

« Le métaverse et le Web3 ouvrent des univers infinis pour se connecter avec des gens du monde entier et créer des communautés numériques amusantes, où chacun a la liberté de créer ses personnages comme il le souhaite », a-t-il ajouté.

La version 1.0 de Kuniverse sera disponible à partir du 6 novembre et prendra la forme d’un grand stade. Dans ce temple du football, il y aura des mini-jeux thématiques liés à ce sport, des danses et même un camion avec de la nourriture argentine. Selon certaines informations, l’ancien athlète participera activement au Kuniverse : il accueillera de nouveaux joueurs, jouera en ligne et partagera du contenu via sa chaîne Twitch, également avec des invités spéciaux.

Une collection d’avatars NFT

Kuniverse comprendra également une collection de 9 320 avatars, chacun sous la forme de NFT uniques pouvant être utilisés dans le jeu. De cette façon, les propriétaires pourront accéder à des avantages spéciaux tels que des tournois d’esports, des événements uniques ou un voyage au Qatar pour le rencontrer personnellement et profiter de la Coupe du monde.

Les avatars seront publiés à partir de la première semaine de novembre et auront cinq niveaux de rareté : Football Kuns, E-Kuns, Future Kuns, Robot Kuns et Special Kuns. Chacun d’eux représente différentes facettes de la carrière de l’Argentin.

Les joueurs qui s’inscrivent à la liste de souhaits Discord de Kun Agüero auront droit à un accès anticipé de 24 heures à la prévente d’avatar. En revanche, il y aura une limitation à 5 avatars par portfolio pour assurer une répartition équitable.