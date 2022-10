Fifa 23 Bat Tous Les Records Au Lancement

EA Sports est satisfait des chiffres que FIFA 23 a publiés au lancement. Selon la société nord-américaine, le jeu a attiré 10,3 millions d’utilisateurs dès sa première semaine. A titre de comparaison, le précédent opus a réussi à rassembler 9,1 millions de joueurs lors de ses dix premiers jours après son arrivée sur le marché.

« La réponse de nos fans a été incroyable, nous sommes ravis que notre communauté joue avec leurs footballeurs et équipes préférés via FIFA 23 et en nombre record », a déclaré Nick Wlodyk, directeur général d’EA Sports.

Le manager a exprimé son enthousiasme pour les mises à jour à venir dans le football féminin. « Nous commençons tout juste à offrir aux joueurs l’expérience la plus authentique et la plus immersive à ce jour. »

Un changement de nom pour la FIFA dès la prochaine édition

FIFA 23 est un tournant au sein de la saga, puisque ce titre sera le dernier d’EA Sports à recevoir le titre FIFA en son nom. À partir de la prochaine édition, la série sera renommée et connue sous le nom d’EA Sports FC.

Il faudra voir si ce changement important affecte les ventes et sa base de joueurs. Pendant ce temps, l’organisme de football a avancé ses plans et a déclaré que son intention était de s’allier avec un autre développeur pour continuer à utiliser la licence dans les jeux vidéo.

Ne manquez pas l’analyse Netcost ou les éléments de guidage que nous avons sortis tout au long de cette semaine. FIFA 23 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La version Nintendo Switch est Legacy Edition, ce qui indique qu’elle n’inclut pas les nouveautés jouables du reste des éditions.

Source | VGC