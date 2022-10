Starfield dévoile un nouveau système de persuasion basé sur des points

Une nouvelle session de questions-réponses avec le réalisateur Todd Howard a révélé de nouveaux détails sur Starfield, le titre ambitieux que Bethesda prépare pour les consoles Xbox et PC. Dans la vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous ces lignes, le créatif confirme un nouveau système de persuasion dans les dialogues, ainsi que d’autres aspects intéressants de cette nouvelle propriété intellectuelle.

On savait que ce titre de science-fiction aurait au moins 200 000 lignes de dialogue, mais depuis juin, ces chiffres ont considérablement augmenté : aujourd’hui, le scénario compte 252 953 lignes, un chiffre qui double celui de Fallout 4 (111 000). Concernant le système de dialogue, Howard l’a défini comme « le classique de Bethesda. Cependant, il met en œuvre une nouveauté à prendre en compte. Il est désormais possible d’utiliser des points spéciaux pour persuader d’autres personnages lors de conversations.

« Cela semble faire partie du dialogue, mais vous dépensez des points pour les convaincre. Cela semble naturel, pas comme si nous entrions dans un autre mode où cela ne ressemble pas à un dialogue normal », a-t-il expliqué dans la vidéo.

Changements dans le système de carburant

Todd Howard a révélé qu’au départ, ils pensaient jouer avec le carburant du vaisseau. S’il était épuisé, le joueur serait bloqué dans l’espace. Ils ont conclu que c’était trop punitif pour l’utilisateur, ils ont donc décidé de le modifier. Dans la version actuelle, le carburant n’est pas dépensé, bien qu’il y ait une limitation : ce paramètre détermine jusqu’où vous pouvez aller en une seule fois.

Starfield était prévu pour novembre 2022, mais Bethesda a annoncé avoir besoin d’un peu plus de temps pour proposer la meilleure version de son produit. Le titre sera enfin lancé en 2023 pour Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Bien sûr, il sera également disponible dès le « day one » pour les abonnés Xbox Game Pass.

Source | Béthesda