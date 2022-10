Le créateur de Yu-Gi-Oh! est mort en essayant de sauver d’autres personnes de la noyade

Nous avons tous été surpris par la nouvelle du décès de Kazuki Takahashi, créateur de la populaire franchise Yu-Gi-Oh!, en juillet 2022. De nouvelles données sont révélées sur la tragédie ; Selon un magazine militaire américain, Takahashi est mort en essayant de sauver d’autres personnes de la noyade. Nous vous donnons les détails juste en dessous :

Kazuki Takahashi, créateur de Yu-Gi-Oh!, est mort en essayant de sauver d’autres personnes de la noyade

Comme le rapporte le média Stars and Stripes, qui est le service d’information officiel de l’armée américaine, les circonstances de la mort de Kazuki Takahashi en juillet 2022 sont clarifiées.

Le major Robert Bourgeau de l’armée américaine était à la grotte de la sirène dans la ville d’Onna, sur l’île japonaise d’Okinawa, le 4 juillet 2022. Bourgeau a repéré trois personnes en détresse dans l’eau agitée en raison du mauvais temps, et, en plongée instructeur, il a sauté à l’eau sans y penser. Takahashi était dans la zone, et selon le personnel de l’armée américaine sous serment, le mangaka a également sauté dans l’eau pour aider.

C’était la dernière fois que Kazuki Takahashi était vu vivant. son corps a été retrouvé en tenue de plongée deux jours plus tard à Nago, à plusieurs kilomètres au nord-est de la ville d’Onna.

Kazuki Takahashi en 2005 | Wikipédia

Entre-temps, le sauvetage des trois personnes aperçues par Bourgeau s’est terminé en douceur; Le major a pu sauver une femme et sa fille, mais n’a pas pu sauver la vie de la troisième personne impliquée dans l’événement, un autre soldat américain de 39 ans. « J’ai emmené la mère et la fille et j’ai nagé aussi loin que j’ai pu », a déclaré Bourgeau. Il a ajouté qu’il était revenu chercher cette troisième personne, mais qu’il n’avait pas pu la sauver car il était à court de forces et avait dû l’abandonner pour ne pas se noyer. « C’est l’une des choses les plus difficiles que j’ai eu à faire dans ma vie. »

A propos de Kazuki Takahashi, Bourgeau a déclaré que « c’est un héros ». Le major Robert Bourgeau a été nominé pour la Médaille du soldat de l’armée américaine pour « actes d’héroïsme en dehors d’un conflit contre des ennemis ».

Kazuo Takahashi est né le 4 octobre 1961 à Tokyo, au Japon. Connu professionnellement sous le nom de Kazuki Takahashi, son œuvre la plus célèbre est Yu-Gi-Oh !. Ce manga de 1996 a eu de nombreuses suites, adaptations et merchandising, y compris le jeu de cartes populaire basé sur les séries successives de mangas et d’animes. La mort de son créateur a laissé des milliers de fans à travers le monde orphelins.

Couverture de Yu-Gi-Oh! #1 pour l’ouest

Source : Stars and Stripes