Qui gagnerait un combat entre Black Adam et Superman ? Dwayne Johnson est clair

Dwayne Johnson fera irruption dans le cinéma de super-héros le 21 octobre, lorsque Black Adam ouvrira dans les salles, et son arrivée semble marquer un avant et un après au sein de l’univers DC. Warner Bros parle depuis un certain temps de son plan sur 10 ans pour ressembler à Marvel Studios et The Rock sera la première pierre (ba dum tss) sur laquelle il construira son nouveau panthéon. Le plan à long terme, comme l’acteur lui-même l’a encore reconnu, est de croiser son personnage avec Superman dans un film événement au niveau de The Avengers.

C’est ainsi que Dwayne Johnson lui-même a parlé dans une interview pour CinemaBlend à la demande de tous ces fans qui aspirent à voir ladite bataille. « Je le dis depuis un certain temps. Cela va commencer une nouvelle ère dans l’univers DC. Black Adam sera l’introduction d’un tout nouveau personnage. Ce n’est pas une suite ou une saga existante. Il y a deux ans, le monde avait Je ne sais pas qui était Black Adam, mais maintenant je vais l’avoir. Et ce que je veux dire par une nouvelle ère qui va commencer, c’est que nous allons écouter ces fans et leur donner ce qu’ils veulent.

Black Adam ou Superman, qui gagnerait ?

Mais la chose ne s’arrête pas là. The Rock était également présent lors du récent Comic-Con de New York et lors d’une séance de questions-réponses avec des fans, l’un des participants lui a posé la question que nous avons tous en tête. Qui gagnerait dans un combat entre Black Adam et Superman ? Sa réponse n’a pas de prix : « Ça dépend de qui joue Superman. »

Est-ce une allusion voilée que l’on saura bientôt qui sera le nouveau super-héros de Metropolis ? DC osera-t-il garder Henry Cavill dans le rôle ? Sera-t-il? Y a-t-il un meilleur plan que d’aller au cinéma pour voir comment Hobbs et Geralt de Riv ouvrent la tête vêtus de collants ?