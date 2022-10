No More Heroes 3 nouvelle génération inclut des bugs Switch qui empêchent l’achèvement à 100%

Après être passé par Nintendo Switch en 2021, No More Heroes 3 est sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S en 2022. Cependant, cette version nouvelle génération du jeu Grasshopper Manufacture et Goichi Suda comporte des bugs qui empêchent l’achèvement à 100%, et ces bugs ont déjà été résolus via des correctifs sur Switch. On vous dit ce qui se passe exactement juste ci-dessous :

Il est impossible de terminer à 100% No More Heroes 3 next-gen en raison de problèmes déjà résolus sur Switch

À l’époque, la version Nintendo Switch de No More Heroes 3 comportait deux erreurs très spécifiques — et incompréhensibles — qui nous empêchaient de le terminer à 100 % : si notre système est configuré pour fonctionner dans certaines langues (dont l’espagnol), il a gagné ‘t Deux types de missions secondaires nous sont apparues : celles des cartes DeathMan et celles de la moto. Ces bugs ont été détectés et corrigés par Grasshopper Manufacture via un patch un peu plus d’un mois après sa sortie :

Eh bien, il se trouve que, dans la version PlayStation 5, qui est celle à laquelle nous jouons pour l’analyse de cette version sur le reste des plateformes, ce bug est toujours présent. Quelque chose de curieux étant donné qu’il a déjà été résolu sur Switch après le lancement. Et il arrive aussi qu’une façon de le « réparer » soit de changer la langue de notre console en anglais pour pouvoir activer les deux chaînes de missions secondaires et, une fois actives, nous pouvons continuer à les terminer en changeant la langue de la console retour à l’espagnol d’France.

Certains objets de collection tels que les cartes DeathMan n’apparaissent pas si nous jouons en espagnol en raison d’un bug

Nous ne savons pas si les développeurs prévoient de résoudre ce problème sans que nous ayons recours à ce correctif temporaire. Dans tous les cas, sans pouvoir terminer ces deux chaînes de quêtes secondaires, il est impossible de débloquer la progression de chacune à 100% du jeu, et on ne pourra pas obtenir les succès et trophées associés, dont le Platine dans la PS4. et versions PS5.

Si nous changeons la langue en anglais, commençons la quête secondaire, puis revenons à l’espagnol, nous pouvons obtenir ces objets de collection.

La relance de No More Heroes 3 sur d’autres plateformes n’a pas été sans controverse ; Les utilisateurs de la version PC affirment que le jeu est le même que sur Switch.

No More Heroes 3 est sorti le 27/08/2021 sur Nintendo Switch, le 11/10/2022 sur PC et le 14/10/2022 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le jeu est sorti en versions physiques sur PS5 et Xbox One et Xbox Series X | S et la version PS4 est évolutive gratuitement vers la version PS5. On vous dit ici ce qu’on pensait de la version Switch à l’époque.

Sources: Twitter/nmh3_gmNo More Heroes 3 (versions PS5 et Nintendo Switch), fait maison