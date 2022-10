L’ouverture impressionnante de Chainsaw Man est déjà virale : combien de références cinéphiles pouvez-vous trouver ?

C’était l’anime le plus attendu de l’année et il n’a pas déçu. La première de Chainsaw Man sur Crunchyroll a été encore plus spectaculaire que nous ne l’imaginions, en partie grâce à une ouverture qui n’a pas tardé à devenir virale. Son auteur, Shingo Yamashita, a cloué l’esprit de l’œuvre en un peu plus de dix secondes chargées de références à certains des plans les plus emblématiques des films les plus emblématiques de l’histoire du cinéma.

Mais aucun des clin d’œil pour le clin d’œil. Il ne s’agit pas d’un cinéphile et d’un étalage de gafapasta, mais Yamashita recueille en ouverture toutes les influences du mangaka Tatsuki Fujimoto, auteur de Chainsaw Man et amoureux invétéré du septième art. De plus, il le fait avec une séquence qui nous permet d’entrevoir les moments, les émotions et les rebondissements qui nous attendent dans son monde, dont on espère ne pas tirer la tête (ou la tronçonneuse) dans les mois à venir.

Pulp Fiction, The Big Lebowski, Constantine, No Country for Old Men, Reservoir Dogs, Evangelion, Thor… Combien de références trouves-tu dans l’opening de Chainsaw Man ?

Chainsaw Man en vaut-il la peine ?

Pour vous mettre dans le contexte, Chainsaw Man est actuellement le manga le plus lu sur Manga Plus, où il rivalise avec des géants de l’industrie tels que One Piece ou Dragon Ball Super. L’histoire tragique de Denji et de son chien démon, Pochita, a piégé des millions de personnes à travers le monde grâce à son absence de prétentions… et de scrupules. Action rampante et en veine avec un design de personnage fou dont le meilleur exemple réside dans le protagoniste : un jeune homme avec des tronçonneuses pour les bras et la tête.

Il y a quelques mois, nous avons choisi Chainsaw Man comme l’un des 5 mangas que vous devriez lire cet été et ils sont parfaits pour les vacances, et en 2021, il a également été sélectionné comme le meilleur shonen de la Barcelona Manga Fair. Composé de 11 volumes à ce jour, le travail de Fujimoto est un cocktail rafraîchissant de gore et de blagues. Une aventure pleine de surprises et d’adrénaline que vous regretterez de ne pas avoir lu alors que l’anime est sur toutes les lèvres et que les spoilers pleuvent. Il a même l’un des 25 meilleurs arcs d’histoire de tous les temps. Chainsaw Man est un oui comme une grosse tronçonneuse.

Tu n’as jamais rien vu d’aussi sanglant

MAPPA est responsable de l’anime (et de la société derrière d’autres succès comme Shingeki no Kyojin) et a promis de ne censurer absolument rien du manga Chainsaw Man et tout lecteur de celui-ci imaginera à quel point la négociation avec les réseaux et les plateformes a dû être compliquée.télévision. La série est tout en sang, gore et monstres sans précédent, et pour l’adapter, MAPPA a convoqué Les Vengeurs du monde de l’anime, une équipe de All-Stars composée des noms suivants :

Réalisateur : Ryu Nakayama (Jujutsu Kaisen)

Scénariste : Hiroshi Seko (Mob Psycho 100, Jujutsu Kaisen)

Design des personnages : Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation)

Directeur de l’animation : Tatsuya Yoshihara (Black Clover)

Conception du diable : Kiyotaka Oshiyama (Flip Flappers, Space Dandy)

Directeur artistique de fond : Yusuke Takeda (Vinland Saga, Jujutsu Kaisen)

Responsable des couleurs : Naomi Nakano (Sword Art Online : Alicization)

Scénographie : Yosuke Miyahara (Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans)

Musique : Kensuke Ushio (A Silent Voice, Devilman Crybaby)

Producteur : Keisuke Seshimo (Jujutsu Kaisen)

Que pouvons-nous vous dire d’autre pour que vous couriez voir Chainsaw Man ?