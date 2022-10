Cuphead dévoile sa précieuse édition physique et collector pour Nintendo Switch, PlayStation et Xbox

S’il y a un jeu pour lequel sa communauté réclame depuis des mois et des mois une édition physique, ce n’est autre que Cuphead, le titre d’action du Studio MDHR qui nous a captivé dès le premier instant grâce à sa magnifique section graphique, peinte par main comme les dessins animés d’antan. Eh bien, dans moins de deux mois, cela deviendra réalité : ce sera le 6 décembre que ses éditions physiques et collector seront mises en vente. Nous vous disons tous les détails.

Ceci est l’édition physique de Cuphead

Au-delà du disque (PS4 et Xbox One) ou de la cartouche (Nintendo Switch), avec la couleur jaune incomparable du jeu illustrant sa couverture, l’édition est livrée avec l’extension The Delicious Course, une carte de membre du club Cuphead, 6 cartes à collectionner et un intérieur illustration conçue par Studio MDHR. Meridiem Games se chargera de sa distribution en France. Vous pouvez déjà le réserver dans différents stores de jeux vidéo et grandes surfaces.

L’édition collector, un coffret de luxe

La date restant à confirmer, iam8bit et Skybound ont présenté la spectaculaire édition collector de Cuphead, dans laquelle la marionnette vintage est le protagoniste principal. Tout ce qui vient avec l’édition physique est inclus, ainsi qu’une boîte à musique à manivelle, un étui exclusif et la carte des îles Inkwell que nous avons explorées dans le jeu. Le tout dans une boîte que nous pouvons transformer en présentoir pour la marionnette, avec le rideau « Abestos Safety Curtain ».

Cuphead est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. En septembre dernier, le jeu a élargi son histoire avec le DLC The Delicius Course; Dans ce lien, vous pouvez lire notre analyse et vérifier tout ce qu’elle propose.

Source : Meridiem Games | iam8bit