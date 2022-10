Tous les jeux annoncés pour Meta Quest 2 : Iron Man VR, The Walking Dead, Behemoth…

Dans le cadre de l’événement Meta Connect de cet après-midi, la société nous a fourni des mises à jour sur ce que les prochains mois nous réservent en termes d’études et de jeux pour Meta Quest 2, son appareil de réalité virtuelle. Le populaire Iron Man VR de Marvel se démarque, qui a déjà une date de sortie. Idem pour un autre des plus attendus : Among Us VR.

Toutes les annonces : nouveaux jeux, dates de sortie…

Iron Man VR de Marvel, exclusif à PlayStation VR jusqu’à présent, arrivera dans Meta Quest 2 le 3 novembre. Dans ce lien vous avez notre analyse du jeu.

Among Us VR a enfin une date de sortie : ce sera le 10 novembre prochain. L’un des plus grands phénomènes de ces dernières années. Une seconde vie pour le jeu, qui gagnera en immersion grâce à la caméra à la première personne et à l’interaction avec les scénarios.

Toujours en décembre, plus précisément le 1er, ce sera le tour de la terreur. Il s’agit de The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapter 2, qui sera mis en vente pour Meta Quest 2 avec l’intention de prolonger le succès du premier chapitre.

Behemoth est l’un des nouveaux jeux annoncés et les responsables du combat de The Walking Dead: Saints & Sinners susmentionnés sont à la pointe du projet. Exploration et survie dans un monde aussi sombre qu’hostile.

POPULATION ONE : Sandbox fera un bond en avant en décembre, en s’étendant et en profitant de toutes les possibilités qu’offre la réalité virtuelle. C’est un créateur de jeu en soi, où vous pouvez concevoir vos propres expériences.

Les triomphes de Meta Quest 2

Seulement plus de deux ans se sont écoulés depuis l’annonce de Meta Quest 2, mais cela a suffi pour devenir le premier casque de réalité virtuelle du marché. Voici quelques faits qui représentent leur succès.

Sur les plus de 400 applications du Quest Store, près de 1 sur 3 atteint un revenu millionnaire.

Pas moins de 33 de ses jeux ont dépassé les 10 millions de dollars de revenus.

The Walking Dead: Saints & Sinners a dépassé les 50 millions de dollars de revenus uniquement dans Quest (l’ajout du reste des plateformes n’atteint que la moitié de ce chiffre).

Resident Evil 4 a généré 2 millions de dollars dans le store Quest au cours de ses premières 24 heures.

Bonelab a généré 1 million de dollars en moins d’une heure après son lancement et est l’application la plus vendue de l’histoire de Quest.

À ce jour, les utilisateurs ont dépensé plus de 1,5 million de dollars en jeux et applications dans le store Quest.

App Lab a déjà plus de 2 000 applications disponibles.

