Black Adam (Dwayne Johnson) débarque sur Fortnite : tous les détails

Dans le cadre d’une action promotionnelle pour Black Adam, le prochain film de super-héros de DC Comics, un skin de ce personnage incarné par Dwayne Johnson débarque sur Fortnite. On vous donne tous les détails concernant le nouveau skin Black Adam, de la saison 4 de Fortnite, juste ci-dessous :

Skin Black Adam dans Fortnite Saison 4 : tous les détails

Dwayne Johnson lui-même a annoncé sur ses réseaux sociaux l’arrivée d’un nouveau skin Black Adam sur Fortnite.

Selon lui, dans un direct pour la première mondiale de Black Adam sur Twitch qui se tiendra le 10/12/2022 à 00h30 CEST, il sera également révélé lorsque ce skin sortira de la boutique Fortnite. Et voilà; Pour le moment, nous ne savons pas exactement quand il arrivera en store, bien que tout semble indiquer qu’il arriverait le vendredi 14 octobre à 02h00 CEST. Les vendredis sont les jours de la semaine où de nouveaux skins arrivent au store Fortnite, c’est pourquoi nous supposons que cette fois ce ne sera pas différent. Une autre option consiste à arriver au store le vendredi 21 à 02h00 CEST ; cette dernière option a plus de possibilités car elle coïncide avec la date de la première du film.

D’après ce que nous pouvons voir dans la courte bande-annonce de 20 secondes, le skin de Black Adam a deux styles, l’un avec une capuche et l’autre sans. De plus, il a son propre sac à dos, ainsi qu’un geste avec lequel il lévite et tire des éclairs.

Par curiosité, c’est la deuxième fois que Dwayne Johnson arrive à Fortnite sous la forme d’un skin, puisqu’il a également incarné The Foundation, le leader de The Seven, un personnage qui a beaucoup de poids dans l’intrigue.

Art officiel de le skin La Fondation dans Fortnite

Nous mettrons à jour cette nouvelle avec des informations détaillées dès que nous en saurons plus. En attendant, nous vous recommandons de jeter un œil à notre guide Fortnite. Nous vous aidons dans tous les aspects de la nouvelle saison, y compris comment monter de niveau rapidement ou comment accomplir toutes les missions.

Source: Twitter/TheRock