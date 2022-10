Need for Speed ​​​​Unbound montre des effets de dessin animé dans son premier gameplay

Bien que quelques jours seulement se soient écoulés depuis son annonce, il reste à peine deux mois avant de pouvoir profiter des courses illégales de Need for Speed ​​​​Unbound, le nouvel et surprenant volet d’une saga de conduite classique. Le jeu arrive sur PC, PS4 et Xbox One le 2 décembre, et le compte officiel d’Electronic Arts vient de partager sa première bande-annonce avec gameplay, située juste au-dessus de ce paragraphe.

Bien que la vidéo soit courte et que nous en voulions plus, il est utile pour nous de jeter un coup d’œil aux effets visuels avec lesquels nous pouvons personnaliser notre voiture. Avec un style cartoon, lorsque nous sautons sur une rampe, nous pouvons voir des ailes à côté de la carrosserie, entre autres éléments très frappants. Les créateurs du jeu ont confirmé qu’ils sont facultatifs et qu’il nous appartient de les activer ou non.

Need for Speed ​​​​Unbound et ses plus de 140 voitures

Le nouvel épisode de la saga nous offrira la possibilité de prendre le volant de jusqu’à 143 voitures différentes, y compris des marques aussi puissantes que Ferrari, Porsche et Alfa Romeo, parmi tant d’autres. Ci-dessous, nous vous laissons un bref aperçu de certains disponibles, et dans ce lien, vous avez la liste complète avec chacun d’eux.

Aston Martin DB5 1964

Volant Aston Martin DB11 2018

Compétition BMW M2 2019

Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet 2020

Dodge Challenger SRT8 2014

Ferrari 458 Araignée 2011

Ford Mustang GT Cabriolet 2019

Honda S2000 Édition Ultime 2009

Jaguar F-Type R Coupé 2016

Jaguar F-Type R Cabriolet 2019

Lamborghini Huracán LP580-2 Spyder 2018

Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 2018

Ce sera le 2 décembre prochain lors du lancement du jeu sur PC, PS4 et Xbox One (pour l’instant, aucune version n’a été confirmée pour les consoles de nouvelle génération). Sera-ce la renaissance de la franchise après plusieurs années troubles ? Le temps dira. En attendant, si vous vouliez en voir plus, ne manquez pas la bande-annonce cinématographique avec laquelle il a été annoncé.

Source | Besoin de vitesse sans limite