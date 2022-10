Lady Dimistrescu est plus courte dans Resident Evil Village : Les Mercenaires, pourquoi ?

Avant sa sortie, la fureur contre Lady Dimitrescu s’était déjà propagée à travers le réseau. Ce méchant de Resident Evil Village est devenu l’un des personnages les plus populaires de toute la saga, donc beaucoup seront heureux de la contrôler dans le mode The Mercenaries, qui peut être apprécié dans le cadre du DLC qui comprend également l’extension Shadows de Rose. Cependant, la stature gigantesque du vampire a dû être réduite, comme l’a expliqué le réalisateur Kento Kinoshita dans une interview avec JeuxServer.

Le contrôle, une priorité pour Capcom

« La taille de Lady Dimitrescu nous a donné beaucoup de maux de tête pendant le développement, mais à la fin nous avons pu la présenter avec sa stature gigantesque, plus grande que n’importe lequel des autres personnages », se souvient-il. « Pour The Mercenaries, le joueur devait pouvoir contrôler facilement le personnage, donc pour rendre cela possible, nous avons dû définir sa taille en dessous de 9 pieds. Avec cette hauteur, le joueur évite à peine les plafonds. »

Dans le jeu vidéo Capcom, Lady Dimitrescu mesurait près de 10 pieds, ce qui correspond à environ 2,6 mètres. Elle sera donc un peu plus petite que dans le jeu principal, même si elle gardera intacte sa silhouette imposante et tout son charisme.

Resident Evil Village mettra fin à l’histoire de la famille Winters avec l’extension Shadows of Rose, mettant en vedette la fille d’Ethan. L’extension Winters et l’édition Gold du jeu vidéo seront mises en vente le 28 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Ce même jour, l’édition cloud du jeu pour Nintendo Switch sera également commercialisée, bien que l’extension et le reste du contenu supplémentaire ne soient pas disponibles dans l’hybride avant décembre.

Source | polygonal