Evercore Heroes annoncé, une nouvelle équipe compétitive PvE unique

Vela Games, un studio formé en 2018 par d’anciens développeurs de Riot Games, Electronic Arts, Zynga ou Blizzard Entertainment, a annoncé son premier jeu vidéo, son Opera Prima. Il s’agit d’Evercore Heroes, un jeu vidéo PvE qui relève du genre MOBA, même si le studio préfère se débarrasser des chaînes de labels et poursuivre un seul objectif : les joueurs.

Evercore Heroes soulève la possibilité que quatre équipes de quatre joueurs s’affrontent simultanément. La victoire est soumise à la stratégie et à l’amélioration de chacun des personnages, qui progresseront au fur et à mesure qu’ils accumulent de l’expérience et acquièrent des compétences.

Lors de la présentation de la démo, à laquelle Netcost a assisté, les développeurs ont montré la bataille contre un boss intermédiaire. Toutes les équipes le combattent en même temps, chacune dans son propre match. Ce qui est curieux, c’est qu’en haut de l’écran, il est indiqué lequel d’entre eux est le plus proche de le vaincre. L’ensemble qui le bat peut être fabriqué exclusivement avec les succulentes récompenses qu’il laisse derrière lui.

Pré-alpha fermée en route

Le développeur a également annoncé que le week-end du 13 au 16 octobre, il y aura un test fermé. Pour prétendre à une invitation, vous devrez vous inscrire sur le Web, tandis que si vous rejoignez Discord, vous aurez encore plus de chances d’être sélectionné.

Ce que les utilisateurs veulent, c’est jouer avec des amis, maîtriser des compétences approfondies et relever des défis significatifs, déclare Vela Games. Avec tout cela à l’esprit, le studio a lancé le développement d’Evercore, alors connu sous le nom de code Project-V. Début 2019, ils ont pensé à combiner les mécaniques du MOBA avec celles des MMO coopératifs d’exploration de donjons. Ils ont entrepris d’innover sur ces principaux piliers. « Cela nous a donné l’impression que le match n’allait pas être aussi bon que nous le pensions », est honnête Vela. C’était peu de temps après avoir contacté les utilisateurs fin 2019. « Personne chez Vela ne cherche à créer de bons jeux, juste quelque chose de différent et potentiellement génial. » Ils ont pris les bases jouables et modifié le titre jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits du résultat.

La démo que nous avons vue donne un aperçu de ce que Vela veut réaliser avec le jeu. Au début du jeu, la structure est très MOBA et consiste à vaincre toutes sortes d’ennemis, à gagner de l’or et à acquérir des fragments de cristal, l’un des principaux éléments d’Evercore. À la fin de la phase, nous combattrons contre un grand patron en plusieurs phases, dans lesquelles nous devrons mettre toutes nos compétences en pratique.

Lumerea, terre fantastique avec une diversité de biomes

Le jeu se déroule dans un monde fantastique et de science-fiction connu sous le nom de Lumerea, qui présente différents biomes et cartes. La région de Moxy, par exemple, est une île de la jungle reposant sur la carapace d’une énorme tortue. Au lieu de cela, Kru regorge de neige, de glace et de géants de pierre.

Chaque héros a quatre capacités différentes, qui peuvent être choisies et déverrouillées via le gameplay. On nous a montré un arbre de compétences qui se divise en différentes forces du héros.

Beko, l’un des héros d’Evercore Heroes.

Ce sont les premiers héros d’Evercore Heroes

Shade (Shaowblade): C’est une tueuse experte qui excelle à causer des dégâts à l’ennemi; c’est aussi un spécialiste des évasions rapides.

Fyn (Shield Guardian : Protège les alliés et attire les ennemis. Les fables anciennes parlent d’un héros incassable, un mur qui défendait tous ceux qui en avaient besoin. Armé de la puissance de son bouclier, Fyn charge vers l’avant.

Zari (Archer Solaire): Utilise des capacités à longue portée pour attaquer des cibles uniques ou de petits groupes d’ennemis. Elle est également l’inventrice de la technique de l’arc solaire. Après avoir instruit les légions de guerriers les plus habiles d’Hydris dans son art du combat, Zari utilise ses capacités pour infliger des dégâts massifs à distance.

Beko (Spirit Healer) : son rôle est de garder les membres de son équipe en forme grâce à ses pouvoirs de guérison. Le mystérieux Beko est secrètement un ancien esprit de rajeunissement. Dans sa lanterne, elle porte une étincelle du Miraluum, la lumière de guérison qu’elle utilise pour protéger les membres de son équipe avec diverses capacités de guérison.

Cynder (Pyromancer) – Inflige de sérieux dégâts en utilisant la magie et tue de grands groupes d’ennemis. Vous pouvez trouver Cynder, s’il veut que vous le retrouviez, au Blue Ember, le légendaire club underground de Noktra.

Lotus (Battle Healer): Soigne les alliés lorsqu’ils sont à proximité. Bien qu’il soit le suivant sur le trône, Lotus a rompu une tradition millénaire en quittant la maison royale d’Everae pour rejoindre les autres.

Remy (Tech Medic) : entre en pleine bataille pour soigner les alliés. Le corps expéditionnaire Bios est utilisé dans des conditions extrêmes, mais seul Remy a la vitesse, la force et la tête froide pour travailler sous la pression d’utiliser la dernière technologie médicale Bios.

Blink (Mageboxer): Un combattant spécialisé dans les capacités qui étourdissent les ennemis. Il aime à la fois les coups de poing et le contrôle des foules.

Comme d’habitude avec ces jeux, Vela Games ajoutera de nouveaux héros au fil du temps. Une image partagée avec les journalistes décrit les silhouettes d’au moins 11 champions supplémentaires, mais la liste s’allongera encore à l’avenir. Ils ajouteront également plus d’ennemis, d’objets skins, de régions et de changements de gameplay.

Evercore Heroes, qui est en développement pour PC, n’a pas encore de date de sortie confirmée.