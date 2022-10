Hunter x Hunter annonce la date de sortie des nouveaux chapitres du manga

Maintenant oui. Hunter x Hunter a déjà une date pour son retour. C’est enfin devenu officiel que le magazine Weekly Shonen Jump du 24 octobre inclura le premier des nouveaux chapitres du manga, porté disparu depuis ce lointain 26 novembre 2018 où son auteur avait annoncé qu’il avait besoin de faire une pause.

Son retour coïncidera avec la publication du volume numéro 37 de l’ouvrage de Yoshihiro Togashi, dans lequel sont rassemblés les chapitres 381 à 390, qui ne sont pas nouveaux, mais n’ont jamais été compilés dans leur volume respectif. Autrement dit, ils serviront à se rappeler où l’on s’était arrêté et à se rattraper pour un futur tome 38 début 2023, déjà avec les nouvelles aventures Hunter x Hunter.

Pourquoi Hunter x Hunter s’est-il arrêté ?

Hunter x Hunter a l’honneur douteux d’être le manga le plus ancien de l’histoire du magazine Weekly Shonen Jump. Le responsable de celui-ci, l’éditeur Shueisha, a fait une exception et a permis à son créateur une pause aussi longtemps que nécessaire (il va rester aux portes de quatre ans, puisqu’il cumule trois et onze mois). Une exception par respect pour son succès et Yoshihiro Togashi, qui a dû arrêter en raison de graves problèmes de santé résultant du stress et de la pression.

Togashi a expliqué la situation à son époque, liée à un cas extrême de lombalgie qui l’empêchait de bouger du lit. Le mangaka en vint à reconnaître qu’il y avait des jours où, pour lui, « le bonheur consiste simplement à pouvoir aller aux toilettes ou s’asseoir sur une chaise ».

Vu son âge (56 ans) et des cas aussi tragiques que celui de Kentaro Miura et Berserk, nombreux étaient ceux qui ne s’attendaient plus à le voir reprendre le travail. Cependant, il est toujours resté avec l’intention de le faire malgré les difficultés. « Je sais qu’il est arrivé un moment où soit l’histoire se termine, soit je quitte ce monde avant que cela n’arrive. J’ai l’intention que ce soit le premier. »