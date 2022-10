Les showrunners de The Rings of Power résistent aux critiques d’inclusion : « Ces gens sont mauvais »

Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, la série Amazon Prime Video basée sur l’œuvre de JRR Tolkien, affronte cette semaine la fin de sa première saison avec la prochaine première, ce vendredi 14 octobre 2022, de son dernier épisode . Une série qui, malgré son ambition et son énorme budget, n’a pas été reçue avec le même enthousiasme par tous les fans et fans de l’épopée télévisée fantastique, critiquant des aspects tels que l’adaptation gratuite de différents événements des livres ou un scénario médiocre et manquant de rythme, avec la polémique sur l’inclusion en toile de fond. Désormais, les showrunners Patrick McKay et JD Payne ont tenu à préciser leur position face aux critiques qui, selon eux, « se battent clairement pour le mal ».

La quête spirituelle de Tolkien

C’est ce qu’a déclaré une récente interview accordée à The Hollywood Reporter, dans laquelle nous avons également découvert les plans frustrés d’autres plateformes avec la série. Mais pour en revenir à la question de la critique, ses dirigeants affirment ne pas comprendre la vague de « haine » pour l’approche plus inclusive des Anneaux de pouvoir, critique qui va à l’encontre de l’esprit des œuvres de Tolkien : « L’esprit de Tolkien consiste là où des peuples disparates, qui ne se font pas confiance et se voient différemment, trouvent un terrain d’entente dans l’amitié et réalisent de grandes choses. C’est l’esprit que nous avons essayé d’insuffler dans chaque virgule et point de la série », commentent les showrunners.

« Que cette aspiration soit offensante pour les gens et les mette en colère… C’est très difficile à comprendre pour nous. Que protègent-ils ? Je ne vois pas comment les gens qui disent ces choses pensent qu’ils se battent pour le bien. Il y a une ligne dans l’épisode sept où Galadriel dit que toute guerre est menée de l’extérieur et de l’intérieur. Même si vous vous battez pour quelque chose que vous pensez être bon, si vous faites quelque chose de pire dans ce combat, alors vous devenez mauvais. Je ne vois pas comment les gens qui disent ces choses pensent qu’ils se battent pour le bien. C’est clairement maléfique », concluent les responsables.

Source | Le Hollywood Reporter via LRM en ligne