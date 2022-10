GYLT était déjà prévu sur d’autres plateformes avant la fermeture de Google Stadia

Tequilla Works a reçu la nouvelle de la fermeture de Google Stadia en même temps que le reste des joueurs. La plateforme a publié un communiqué puis s’est adressée à ses partenaires pour les informer de première main de la situation. GYLT, le titre exclusif du service de streaming de la société de la Silicon Valley, deviendra bientôt un jeu multiplateforme. Dans des déclarations à Netcost, le développeur a réfléchi à toute cette situation.

« Nous l’avons appris par le communiqué, en même temps que tout le monde. Après l’annonce, ils nous ont contactés pour s’assurer que nous étions au courant de la nouvelle et pour nous proposer de l’aide dans les démarches nécessaires », ont-ils expliqué. Bien qu’ils affirment que ce n’était pas « quelque chose d’inattendu », ils ne cachent pas leur tristesse à ce sujet. « Comme dans tout ce à quoi on participe avec enthousiasme, c’est un coup dur, surprise ou pas. C’est la vie ».

Lorsque la bombe a explosé, la première chose qui m’est venue à l’esprit, ce sont les membres de l’équipe GYLT qui travaillaient encore sur Stadia. Ils la définissent comme « une équipe incroyable, composée de magnifiques professionnels ». Après avoir échangé des « messages d’adieu » et se remémorant des anecdotes, ils leur ont souhaité bonne chance pour l’avenir.

Le GYLT multiplateforme a été décidé au préalable

La possibilité de commercialiser le jeu sur d’autres plateformes était-elle envisagée ? Selon Tequilla, à l’époque, ils ont demandé la permission à Stadia, ce qui leur a donné « sa bénédiction ». La vérité est que c’était quelque chose qu’ils avaient déjà planifié à l’avance, mais « la pandémie mondiale et le développement de Song of Nunu » et d’autres projets « ont ralenti le processus ». Cependant, « la décision a été prise » et envisagée comme « une évolution logique dans la lignée de la vocation du studio de contribuer à l’héritage de l’histoire du jeu vidéo ».

Tequilla affirme que « Stadia était un avant et un après », puisqu’il permet de contrôler « un flux audiovisuel interactif avec une entrée à des centaines ou des milliers de kilomètres », ce qui est tout un « exploit audiovisuel ». Du point de vue des développeurs, la plateforme a ouvert de nouvelles portes. Cependant, « l’utilisateur n’a peut-être pas été clair à ce sujet ou n’a pas apprécié le modèle commercial ». Après tout, chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients.

GYLT sortira en 2023 pour d’autres systèmes.