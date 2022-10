L’éditeur de NBA 2K23 admet le vol de données, mais exclut le vol de mot de passe

A l’heure où tout le monde s’interroge sur le prétendu piratage du compte Twitter d’Iker Casillas, un fait tangible est que 2K Games a subi une attaque entraînant le vol des informations personnelles des joueurs. Take-Two Interactive, la société mère de 2K, est toujours sous le choc du vol du matériel en développement de GTA 6, mais doit maintenant faire face à un nouvel incendie. Depuis le 6 octobre, les utilisateurs ont commencé à recevoir un e-mail dans lequel ils reconnaissent le vol de données, bien qu’en principe ils n’aient pas été faits avec des mots de passe ou des données financières.

« Le tiers non autorisé a accédé et copié certaines données personnelles enregistrées lorsque vous nous avez contactés pour obtenir de l’aide, y compris vos adresses e-mail, votre numéro d’identification d’assistance, votre gamertag et les détails de la console », a reconnu la société. Cependant, il ne semble pas qu’ils aient réussi à obtenir d’autres types d’informations personnelles telles que des mots de passe :

« Il n’y a aucun signe que vos données financières ou vos mots de passe stockés sur nos systèmes aient été compromis. Cependant, par prudence, nous encourageons tous nos joueurs à sécuriser leur compte en réinitialisant leurs mots de passe et en activant l’authentification multifacteur s’ils ne l’ont pas déjà fait. »

L’attaque a été confirmée il y a des semaines

Le compte d’assistance de 2K Games a publié le 20 septembre un communiqué dans lequel il expliquait avoir appris « qu’un tiers non autorisé » avait accédé illégalement aux mots de passe d’un des fournisseurs de la plateforme d’assistance technique de 2K. Cet individu a renvoyé certains clients vers un lien malveillant. Par conséquent, ils ont demandé que personne n’ouvre « aucun e-mail » ni ne clique sur aucun lien.



