The Walking Dead : le spin-off de Maggie et Negan montre un New York zombifié dans ses premières images

The Walking Dead : Dead City, le prochain spin-off de The Walking Dead avec Maggie et Negan, a été vu dans ses premières images dans le cadre du New York Comic Con -et que vous pouvez voir ci-dessous-, en plus de confirmer sa date de sortie : avril 2023. C’est ainsi que des médias tels que Comicbook le recueillent, partageant les premières images d’un New York post-apocalyptique dans lequel ses deux protagonistes, incarnés par Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan dans leurs rôles habituels, devront survivre à la fois à la menace humaine et zombie.

Manhattan : la nouvelle prison pour zombies d’AMC

Ainsi, The Walking Dead : Dead City démarrera son intrigue juste après les événements de The Walking Dead, qui vient d’entamer la dernière ligne droite de sa dernière saison. En attendant de savoir ce qui se passera exactement à la fin de la série principale, il semble que Maggie et Negan seront obligés d’unir leurs forces pour un voyage qui les mènera dans un New York infesté de zombies, comme cela s’est produit partout. le monde. .

Et c’est grâce à ses premières images que l’on peut apprécier un changement de ton et d’esthétique dans cette nouvelle série de l’univers The Walking Dead, où les décors les plus ouverts de l’Amérique du Nord la plus rurale laisseront place à quelques lieux urbains à souhait, avec une ville de New York dévastée en toile de fond. Et ce premier regard ne pouvait pas être plus prometteur.

Au-delà de Maggie et Negan, The Walking Dead : Dead City nous présentera une poignée de nouveaux personnages sur une île de Manhattan qui, bien qu’ils aient essayé de résister à l’infection par les zombies, ont finalement succombé aux hordes de morts-vivants. The Walking Dead: Dead City sera présenté en première sur AMC en avril 2023. L’année prochaine verra également le nouveau spin-off de la saga mettant en vedette Norma Reedus dans son rôle populaire de Daryl Nixon.

Source | BD