The Verge : Phil Spencer montre le design du nouveau matériel Xbox dédié au streaming

Phil Spencer sait que sa bibliothèque est la référence pour les fans de Xbox. Le responsable n’a pas perdu l’occasion de faire un clin d’œil pertinent à la prochaine étape de la division dans son catalogue d’appareils. Selon The Verge, la petite pièce blanche qui apparaît sur sa dernière photo correspond au futur modèle Xbox dédié aux jeux vidéo via le cloud.

A quoi ressemblera la prochaine Xbox dédiée au streaming ?

Tom Warren, journaliste renommé de The Verge, explique que Keystone (le nom de code de cette console de streaming) a subi quelques modifications. Son apparence est inspirée du modèle Xbox Series S, uniquement avec une forme longue et fine. Bien qu’au départ, on pensait que ce serait du style Fire Stick, c’est-à-dire en le connectant directement au port HDMI, Warren souligne qu’il se présentera sous la forme d’un boîtier qui se fixera d’une manière ou d’une autre à votre téléviseur.

Ce changement d’orientation n’est pas nouveau. En mai dernier, c’est Microsoft qui a publiquement partagé ses intentions avec cette console : « Nous travaillons sur un appareil de jeu via le cloud, nommé Keystone, qui peut être connecté à votre téléviseur ou moniteur sans avoir besoin d’une console A. Dans le cadre de tout parcours technologique, nous évaluons constamment nos efforts, analysons notre apprentissage et veillons à ce que nous apportions de la qualité à nos clients. Nous avons pris la décision de nous éloigner de la version actuelle de Keystone », a déclaré un porte-parole de la société à Windows Central.

En plus d’inclure des applications de divertissement courantes telles que Netflix, le système d’exploitation affichera « une interface utilisateur légère » qui servira à lancer des jeux Xbox, y compris ceux de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Il n’a pas été précisé pour le moment quel sera le prix indiqué, les marchés qu’il atteindra ou à quelle date il le fera. Ce qui est clair, c’est que le prochain modèle Xbox de cette génération passera directement au streaming.

Source: Le bord