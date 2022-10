Scandale à la TwitchCon : dos brisé, agressions sexuelles, drogue et blagues racistes

Le week-end dernier, la TwitchCon 2022 s’est déroulée à San Diego (Californie, États-Unis), un événement organisé par la célèbre plateforme de streaming pour connecter ses créateurs de contenus, fans et autres professionnels de l’industrie audiovisuelle. Une foire avec plus de 30 000 participants qui n’avait pas eu lieu depuis 2019 à cause du coronavirus et, après avoir vu ce qui a été vu, personne ne sera surpris si elle n’a pas lieu à nouveau. Pleins de problèmes et d’incidents, les réseaux crient devant cette édition et demandent des explications, des mesures et des changements devant l’éternel silence de l’entreprise violette.

se casse le dos en direct

Certains des moments les plus célèbres de l’événement ont eu lieu lors des batailles entre créateurs de contenu, qui ont joué à se renverser sur des piscines en mousse avec des churros pseudo-nageurs. Jusque-là, cela semble enfantin, amusant et inoffensif, mais rien n’est plus éloigné de la vérité. Le sol de ces piscines n’était pas bien rembourré et les accidents proliféraient parmi ceux qui tombaient dans le puits. Il y a eu de multiples blessés et blessures, comme le cas de la streameuse LochVaness, qui s’est luxé le genou et s’est foulé la cheville, ou celui de sa compagne Adriana Chechik, qui s’est cassé le dos en deux parties et a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence.

Désormais, les participants se retournent contre Twitch, mais l’entreprise avait veillé sur leurs arrières et leur avait fait signer à tous un accord qui l’exonère de toute responsabilité. Aucune des personnes concernées ne pourra se présenter à la plateforme ni obtenir l’aide de l’assurance afin de payer selon quelles factures médicales. Twitch n’a pas non plus publié d’excuses ou d’explications à cet égard.

Abus à la TwitchCon

Mais il n’y a pas seulement eu des blessures physiques, mais aussi émotionnelles. De nombreuses sources font écho à la considération nulle de l’événement par les personnes à mobilité réduite et il y a ceux qui assurent que les membres du personnel se sont consacrés à faire passer les personnes en fauteuil roulant dans les mêmes pièces encore et encore, afin de ne pas les emmener en fonction des zones. n’étaient pas activés pour eux.

Dans le même temps, lors du photocall, des interviews et des commentaires directs, les cas de misgendering (misgendering en se référant à quelqu’un ou en ne changeant pas ses pronoms ou après avoir été clarifiés) étaient constants par les membres de l’organisation. Mais pire encore, les utilisateurs qui se sont plaints de la situation et l’ont fait savoir dans les différents chats de la plateforme en ont été bannis et réduits au silence. La bannière Twitch à First Dates serait claire. Inclusive, mais seulement parfois.

Cependant, le pire est apparu au grand jour grâce à des créateurs comme LewdWife, qui a révélé dans un TwitLonger que plusieurs personnes présentes à l’événement ont été harcelées par des tiers et qu’elles soupçonnent même d’avoir mis de la drogue dans leur nourriture et leur boisson. De graves accusations soutenues par plusieurs confrères et qui, en n’intervenant pas sur Twitch, ont entraîné une chasse aux sorcières par la communauté. De nombreux utilisateurs ont souligné comme inadmissible que des youtubeurs comme CallMeCarson étaient présents et accrédités, avec toujours plusieurs affaires en cours pour abus et scandales liés à des mineurs.

Blagues et querelles racistes

La TwitchCon 2022 a été pleine de moments tendus où quelqu’un s’est approché du streamer en service avec un commentaire malheureux ou déplacé. Et bien sûr, le meilleur ami de la plupart des personnes présentes n’est pas un chien ou un chat, mais un appareil photo, donc la plupart d’entre eux sont enregistrés. C’est le cas de l’incident avec Hasanabi, avec plus de 2 millions de followers sur la plateforme. Reconnu pour son engagement politique, le streamer s’est fait agresser en citant Sam Hyde, un comédien habitué à plaisanter sur les Juifs et autres minorités et qui accumule plusieurs accusations d’antisémitisme à son égard. Le résultat? Une feinte de combat assez désagréable.

Bien sûr, ce ne sera pas une TwitchCon qui restera dans l’histoire et nous verrons si ce n’est pas la touche finale de la foire, qui a déjà moins de pertinence que ce à quoi on pourrait s’attendre pour être l’événement vedette de la première plateforme de streaming au monde. . . La représentation espagnole a été peu (voire aucune) et ces derniers mois, il ne pleut pas de fleurs entre l’organisation et les créateurs. Auron a déjà expliqué pourquoi il quittait Twitch et Ibai a menacé la même chose récemment. Au rythme où vont les choses, qui sait ce qu’il adviendra de l’industrie et des entreprises comme Twitch dans quelques années.