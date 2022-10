Modern Warfare 2 prépare de grosses surprises : elles filtrent la future arrivée de Messi, Pogba et Neymar

Call of Duty: Modern Warfare 2 réserve quelques surprises pour sa période de support post-lancement. L’exploration de données a révélé que parmi la liste des opérateurs à venir dans le jeu figurent des footballeurs de haut niveau. Lionel Messi, Neymar Jr et Pogba font partie de ceux mentionnés.

Les joueurs de football comme Messi seront contrôlables dans Modern Warfare 2

Qu’est-ce que cela indique qu’ils apparaissent en tant qu’opérateur ? Eh bien, ils seront entièrement contrôlables, c’est-à-dire que vous pourrez jouer à la fois en multijoueur et à Warzone 2.0 avec le vrai visage de ceux mentionnés. Aux côtés des stars du bal, nous pouvons voir d’autres personnages plus connus du public de Call of Duty. Vous souvenez-vous de Rose ? L’opérateur le plus controversé de la bataille royale originale ne manquera pas non plus la suite.

Vous trouverez la liste filtrée ci-dessous :

Messi

Neymar

Pogba

brosser

Aksel

Connor

Lune

rois

gromcso

Si la présence de Messi et Neymar est surprenante, celle de Pogba ne l’est pas. Le footballeur français faisait partie de la promotion de la saison 5 de Warzone lors de l’étape de Modern Warfare. Sur son compte Twitter, il a fait semblant de signer pour le Verdansk FC, l’équipe de football de la ville de la première carte aux portes de l’ouverture du stade, une enclave aimée par les fans de la communauté jusqu’à l’arrivée de la rénovation avec Black. Opération Guerre froide.

Rappelons que Call of Duty : Modern Warfare 2 devrait être lancé le 28 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Quelques semaines plus tard, le 16 novembre, la première saison débutera avec la publication de Call of Duty : Warzone 2.0, la suite tant attendue du battle royale 2020. Découvrez tous les détails de la prochaine étape d’Infinity Ward sur ce lien. La prochaine étape de la franchise est très proche.

