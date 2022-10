Nouveaux chapitres de manga et premières d’anime (10-16 octobre) : Chainsaw Man, Bleach TYBW, One Piece…

Grosse semaine pour le monde de l’anime. Si Bluelock est sorti la semaine dernière et que My Hero Academia et Spy x Family sont revenus la semaine précédente, cette fois le calendrier est marqué par Chainsaw Man et Bleach : Thousand-Year Blood War. L’une des adaptations les plus attendues de ces dernières années et le retour d’un des shonen les plus populaires de l’histoire. Comme si cela ne suffisait pas, dans le manga les choses vont de pair et ces jours-ci seuls Dragon Ball et Boruto manqueront au rendez-vous. Le reste des grands noms du moment sont présents et jouent des séances de lecture. Il est temps de tout revoir :

Black Clover chapitre 340

Chapitre 340 du manga Black Clover

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 10 octobre à 17h00 (heure locale française)

Chainsaw Man partie 2 chapitre 106

Chapitre 106 du manga Chainsaw Man

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 11 octobre à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 77

Chapitre 77 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 10 octobre à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen Chapitre 200

Chapitre 200 du manga Jujutsu Kaisen

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 10 octobre à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 23

Chapitre 23 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 11 octobre à 17h00 (heure locale française)

Monster/8Kaijuu chapitre 72 Chapitre 72 du manga 8Kaijuu/Monster

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le jeudi 13 octobre à 17h00 (heure locale française)

My Hero Academia chapitre 369

Chapitre 369 du manga My Hero Academia

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 10 octobre à 17h00 (heure locale française)

One Piece chapitre 1062

Chapitre 1062 du manga One Piece

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 10 octobre à 17h00 (heure locale française)

Spy x Family chapitre 69

Chapitre 69 du manga Spy x Family

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 16 octobre à 17h00 (heure locale française)

aoashi épisode 26

Aoashi Épisode 26

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 15 octobre à 14h00 (heure locale française)

Bleach : guerre sanglante de mille ans 1 Épisode 1 de l’anime Bleach : La guerre sanglante de mille ans

Anime disponible sur Disney+

Le chapitre sortira le lundi 10 octobre serrure bleue 2 Bluelock anime épisode 2

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 15 octobre à 20h00 (heure locale française)

Boruto : Naruto Next Generations épisode 271

Boruto Épisode 271

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 16 octobre à 11h00 (heure locale française)

Tronçonneuse Homme 1 Chainsaw Man anime épisode 1

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sortira le mardi 11 octobre

Kingdom #4 épisode 27

Kingdom anime saison 4 épisode 27

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 15 octobre à 20h30 (heure locale française)

My Hero Academia saison 6 épisode 116

My Hero Academia anime saison 6 épisode 116

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 15 octobre à 11h30 (heure locale française)

One Piece épisode 1037

Épisode 1037 de l’anime One Piece

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 15 octobre à 10h00 (heure locale française)

Spy x Family saison 2 épisode 15