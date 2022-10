Les plus de 140 voitures que vous pouvez conduire dans Need for Speed ​​​​Unbound ont été dévoilées : BMW, Ferrari, Lamborghini…

La dernière ligne droite de 2022 nous a laissé l’un de ces cas dans lesquels nous voyons un jeu annoncé et atterrir dans les stores en très peu de temps. Need for Speed ​​​​Unbound a été révélé par Electronic Arts il y a quelques jours à peine, et dans un peu moins de deux mois, nous l’aurons sur les consoles PC et PlayStation et Xbox. Plus précisément, le 2 décembre.

Pour vous mettre en appétit, les responsables ont partagé tous les détails sur les grands protagonistes : les voitures. Nous aurons l’occasion de rouler et de conduire jusqu’à 143 véhicules différents, parmi lesquels des fabricants tels que Aston Martin, Posrche, BWM, Ferrari, Lamborghini, Jaguar et Volkswagen se distinguent, entre autres. Ci-dessous nous vous proposons la liste complète des marques et modèles

Toutes les voitures de Need for Speed ​​​​Unbound

Acura NSX 2017

Acura RSX-S 2004

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016

Aston Martin DB5 1964

Volant Aston Martin DB11 2018

Aston Martin DB11 2017

Aston Martin Vulcain 2016

BMW M3 2006

BMW M3 Évolution II 1988

BMW X6M 2016

BMW M3 2010

BMW M5 2018

BMW Z4 M40i 2019

BMW M4 Coupé 2018

Compétition BMW M2 2019

BMW M1 1981

BMW i8 Coupé 2018

BMW M4 GTS 2016

BMW M3 Cabriolet 2010

BMW M4 Cabriolet 2017

BMW i8 Roadster 2018

Bugatti Chiron Sport 2017

1987 Buick Grand National GNX

Chevrolet Corvette Stingray 2020

Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet 2020

1965 Chevrolet C10 Camionnette Stepside

Chevrolet Corvette Grand Sport 2017

Chevrolet Camaro Z28 2014

Chevrolet Corvette Z06 2013

1967 Chevrolet Camaro SS

Chevrolet Bel Air 1955

Chevrolet Corvette ZR1 2019

Chevrolet Colorado ZR2 2017

Dodge Challenger SRT8 2014

1969 Dodge Charger R/T

Dodge Charger SRT Hellcat 2019

Ferrari La Ferrari 2016

Ferrari Testarossa Coupé 1984

Ferrari 488 GTB 2016

Ferrari F40 1988

Ferrari 458 Italie 2009

Ferrari 488 Piste 2019

Ferrari FXX-K Evo 2018

Ferrari 458 Araignée 2011

Ford F-150 Raptor 2017

Ford Mustang GT 2015

Ford GT 2017

Ford Mustang BOSS 302 1969

Ford Mustang 1965

Ford Mustang Foxbody 1990

Ford Crown Victoria 2008

Ford Focus R 2016

Ford Mustang GT Cabriolet 2019

Honda Civic Type-R 2000

Honda Civic Type-R 2015

Honda NSX Type-R 1992

Honda S2000 Édition Ultime 2009

Infiniti Q60S 2017

Jaguar F-Type R Coupé 2016

Jaguar F-Type R Cabriolet 2019

Koenigsegg Regera 2016

Lamborghini Countach LPI 800-4 2021

Lamborghini Huracán LP580-2 2018

Lamborghini Aventador S 2018

Lamborghini Countach 25e anniversaire 1989

Lamborghini Murcielago SV 2010

Lamborghini Urus 2018

Lamborghini Huracán Performante 2018

Lamborghini Aventador SVJ Coupé 2019

Lamborghini Diablo SV 1995

Lamborghini Huracán LP580-2 Spyder 2018

Lamborghini Aventador S Roadster 2018

Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2019

Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 2018

Lamborghini Huracán Performante Spyder 2018

Land Rover Range Rover Sport SVR 2015

Land Rover Defender 110 Double Cabine Pickup 2015

Lotus Exige S 2006

Lotus Emira 2021

Mazda RX-7 Spirit R 2002

Mazda MX5 1996

Mazda RX-8 Spirit R (R3) 2011

Mazda MX5 2015

McLaren P1 2014

McLaren F1 1993

McLaren 570S 2015

McLaren 570S Araignée 2018

McLaren 600LT 2018

McLaren P1 GTR 2015

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 1988

Mercedes-AMG C63 Coupé 2018

Mercedes AMG G 63 2017

Mercedes AMG GT S 2019

Mercedes AMG A45 2016

Mercedes AMG GT R 2017

Mercedes-AMG GT S Roadster 2019

Mercedes-AMG C63 Cabriolet 2018

Mercedes-AMG GT Série noire 2021

Mercure Cougar 1967

MINI John Cooper Works Countryman 2017

Mitsubishi Lancer Evolution IX 2007

Mitsubishi Lancer Evolution X 2008

1999 Mitsubishi Éclipse GSX

NISSAN GT-R Premium 2017

NISSAN Skyline GT-R V Spec 1999

2019 NISSAN 370Z Édition Héritage

NISSAN Silvia K’s 1998

NISSAN Z Prototype 2022

NISSAN Silvia Spec-R Aéro 2002

NISSAN Skyline GT-R V Spec 1993

NISSAN 350Z 2008

NISSAN Skyline 2000 GT-R 1971

NISSAN Fairlady 240ZG 1971

NISSAN 180SX Type X 1996

NISSAN 370Z Nismo 2015

NISSAN GT-R Nismo 2017

Pagani Huayra BC 2017

Plymouth Cuda 1970

Polestar Polestar 1 2020

Pontiac Firebird 1977

Porsche 911 GT3RS 2019

Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973

Porsche 918 Spyder 2015

Porsche 718 Cayman GTS 2018

Porsche 911 Carrera S 1997

Porsche 911 GT2RS 2018

Porsche Panamera Turbo 2017

Porsche 911 Turbo S Série Exclusive 2018

Porsche Boxster 718 Spyder 2020

Porsche 911 Carrera GTS 2018

Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusif 2018

Porsche 911 Targa 4 GTS 2018

Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet 2018

Porsche Cayman GT4 2015

SRT Vipère GTS 2014

SUBARU Impreza WRXSTI 2006

SUBARU BRZ Premium 2014

SUBARU Impreza WRXSTI 2010

Volkswagen Coccinelle 1963

Volkswagen Golf GTI 1976

Volkswagen Golf GTI Club Sport 2016

Volvo 242DL 1975

Volvo Amazon P130 1970

Need for Speed ​​​​Unbound sera mis en vente le 2 décembre prochain (le jour même de l’arrivée de The Callisto Protocol) sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Si vous avez manqué sa bande-annonce, dans ce lien vous pouvez le voir et connaître le nouvel aspect de la saga.

