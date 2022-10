Persona 3 Portable et Persona 4 Golden ont déjà une date de sortie sur PC et consoles

L’annonce qu’Atlus préparait le retour de Persona 3 et Persona 4, respectivement dans leurs versions Portable et Golden, a été très bien accueillie par les amateurs du genre JRPG. Il ne restait plus qu’une chose à savoir : quand on pourra y jouer, et on le sait déjà. La date de sortie des deux – oui, ils arrivent le même jour – est le 19 janvier 2023, date à laquelle vous pourrez les jouer sur PC, PS5, PS, Nintendo Switch, Xbox Series X et Xbox One.

Avec des graphismes améliorés et un contenu qui n’était pas présent dans la première version des deux titres, Persona 3 Portable et Persona 4 Golden arriveront pour la première fois avec des textes en espagnol. De plus, comme Persona 5 Royal (sortie le 21 octobre), les deux jeux seront inclus dès le jour de leur lancement dans le Xbox Game Pass Ultimate pour console.

2023 commence fort

Si la dernière ligne droite de l’année qui approche peu à peu de sa dernière ligne droite arrive chargée de titres (Pokémon Scarlet et Purple, God of War : Ragnarok, Call of Duty : Modern Warfare 2, The Callisto Protocol, Crisis Core : Final Fantasy VII La Réunion…), l’année 2023 sera marquée par le nombre énorme de sorties que l’on verra durant ses premiers mois.

En janvier, en plus des Persona 3 Portable et Persona 4 Golde susmentionnés, nous profiterons de One Piece Odyssey, Fire Emblem Engage, Forspoken et Dead Space Remake. Et si cela ne vous suffit pas, faites attention à février : Dead Island 2, Hogwarts Legacy, Wild Hearts, Like a Dragon : Ishin, Octopath Traveler 2, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe… Une liste composée de dizaines de nouveautés jeux pour tous les âges plaisirs. Nous devons juste trouver le temps de tous les jouer.

Revenant à la franchise Atlus, nous vous rappelons que Persona 5 Royal sortira le 21 octobre sur les consoles Nintendo Switch et Xbox, plateformes sur lesquelles il arrive pour la première fois. Si vous ne le savez toujours pas, n’hésitez pas à lire notre analyse. Un indice sur lui : il a un 10 sur 10.

