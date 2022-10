Le Protocole Callisto, le survival-horror du créateur de Dead Space, dévoile sa durée

Le protocole Callisto commence à faire partie des jeux dont on parle le plus ces dernières semaines. Pas étonnant, car il s’agit d’un nouveau survival-horror de science-fiction avec le créateur de Dead Space, Glen Schoield, à la barre. Pour cette raison, et parce que le créatif lui-même dévoile de nouveaux détails sur le titre à l’approche de sa date de sortie, qui aura lieu le 2 décembre.

Avec moins de deux mois pour y jouer, on sait déjà combien de temps dure son histoire : entre 12 et 14 heures. Cela a été révélé par Schofield dans le magazine EDGE, qui a confirmé qu’il y aura plusieurs voies pour avancer et que le nombre d’heures peut être augmenté en fonction du temps que nous passons à explorer et à tout réaliser. Bien que le jeu ne cache pas son caractère linéaire, il aura « beaucoup » de contenu optionnel à découvrir.

Terreur sur Jupiter

Plutôt, sur l’une de ses lunes. C’est là que se trouve la prison spatiale abandonnée dans laquelle nous allons faire face à ce qui semble être infecté par une étrange pathologie qui transforme les prisonniers en… Eh bien, en des choses très étranges et violentes. Le décor jouera un rôle très important dans l’histoire, quelque chose que vous pouvez facilement vérifier dans sa dernière bande-annonce en espagnol.

L’une de ses caractéristiques est le combat au corps à corps, dont le rôle est encore plus important que celui des armes à feu. Une décision conçue pour atteindre ce sentiment de fragilité si caractéristique du genre d’horreur de survie, en particulier dans celui qui nous emmène dans un endroit inhospitalier situé à des centaines de millions de kilomètres de la Terre. Sans aller plus loin, le producteur du projet, Steve Paputsis, nous a assuré dans une interview que ce sera une expérience « plus difficile que d’habitude ».

Le protocole Callisto sera mis en vente le 2 décembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Source | Glenn Schofield chez EDGE ; via Boulon de jeu