System Shock Remake est retardé et confirme sa nouvelle date de sortie ; vous pouvez maintenant essayer la démo

Bien que Nighdive Studios, responsable des remasters de Turok, Shadowman et Forsaken, envisageait toujours une sortie depuis un certain temps dans le présent 2022, il faudra finalement attendre un peu plus longtemps que prévu pour profiter de System Shock Remake, le retour d’un classique parmi les classiques de la science-fiction sur PC. Selon la dernière mise à jour du profil du titre sur Steam, la nouvelle date de sortie est fixée à mars 2023.

« System Shock est le remake complet du titre original révolutionnaire de 1994, combinant un gameplay culte avec de nouveaux graphismes HD, des commandes mises à jour, une interface repensée et des sons et musiques exclusifs ; Il présente même le doubleur qui a initialement fourni la voix de SHODAN, l’un des méchants les plus emblématiques des jeux vidéo. Voyez la renaissance de l’un des jeux les plus grands et les plus influents jamais créés », indique le synopsis de cette nouvelle version qui arrivera également sur consoles.

Voici à quoi ressemble la nouvelle version du classique de 1994

Démo maintenant disponible : ce sont vos exigences minimales et recommandées

Avec ou sans délai, il est depuis quelque temps possible d’essayer le jeu sur Steam, grâce à la démo que vous pouvez télécharger sur sa page dans la boutique Valve. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à faire fonctionner le jeu parfaitement, mais juste au cas où, voici les exigences minimales et recommandées pour System Shock Remake sur PC.

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 7, 8.1 ou 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-2400 ou AMD FX-8320

Mémoire vive : 4 Go

Graphiques : NVIDIA GTX 670 2 Go ou AMD Radeon HD 7870 2 Go

DirectX : version 11

Stockage : 2 Go d’espace disponible

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 7, 8.1 ou 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7-3770 ou AMD FX-8350

Mémoire vive : 8 Go

Graphiques : NVIDIA GTX 970 4 Go ou AMD Radeon R9 290 4 Go

DirectX : version 11

Stockage : 2 Go d’espace disponible

