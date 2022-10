Crash Bandicoot 4 fixe une date pour son lancement sur Steam et déclenche des théories sur un nouveau jeu de la saga

La dernière grande aventure du marsupial le plus célèbre de l’industrie du jeu vidéo a déjà une date de sortie pour PC sur Steam : le 18 octobre est le jour choisi pour l’arrivée de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time au store Valve (jusqu’à la date n’était que disponible via Battle.net, le propre client d’Activision Blizzard, mais il y a autre chose, puisque les cadeaux que certains influenceurs et youtubeurs ont reçus ont donné lieu à beaucoup qui parlent déjà d’un nouveau jeu dans la saga en route.

« Avez-vous plus faim ? Essayez notre pizza Wumpa pour 12,08 $ », dit la phrase qui a déclenché toutes les alarmes. La raison en est que ces chiffres correspondent à la date du prochain grand événement du jeu vidéo, The Game Awards 2022 (8 décembre) organisé par Geoff Keighley, un espace où chaque année nous voyons beaucoup d’annonces et de surprises. Jugez par vous même…

Le retour d’une légende

La trilogie Crash Bandicoot entre 1996 et 1999 (PSX) est l’histoire vivante du jeu vidéo. Pour cette raison, recevoir une nouvelle livraison en 2020 a été une surprise très bien accueillie par tous. Dans notre test du jeu (8,3 sur 10), nous avons dit que c’est « un point de départ plus que bon pour construire, qui sait, une nouvelle trilogie moderne qui continue de donner des raisons de s’appuyer sur des sauts impossibles et une difficulté diabolique. Nous nous étions habitués à ce type de défi et, une fois de plus, le marsupial est arrivé pour nous rappeler que cette fois a encore quelque chose à dire dans cette industrie concurrentielle. Remarquable, avec des osiers pour être excellents ».

Crash Bandicoot 4: It’s About Time est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Battle.net (également sur Steam le 18 octobre).

