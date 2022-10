Fortnite : X-23 (X-Men) arrive sous un nouveau skin ; Tous les détails

Et encore une autre collaboration qui vient à Fortnite. Cette fois, c’était X-23, un personnage des X-Men de Marvel. Dans cette news, nous vous montrons comment est le nouveau skin X-23, qui arrive à Fortnite Season 4 :

Fortnite Saison 4 : voici le skin X-23

À 19 h 00 CEST le samedi 8 octobre 2022, le conteneur contenant les fichiers skin X-23 a été déchiffré à partir du système de fichiers Fortnite. Juste en dessous vous pouvez voir tous ses objets ; Nous avons extrait ces images directement du jeu via datamining :

Tous les objets X-23 dans Fortnite

Le skin X-23 est accompagné de l’accessoire de sac à dos Cloning Capsule, de l’outil de récolte X-23 Adamantium Claws et de l’emballage X Badge. écrire cette nouvelle, nous ne savons pas quand elle arrivera. Une chose que nous savons, c’est que son bec (griffes) peut être utilisé par n’importe quelle skin. Cependant, le fait qu’il ait été déchiffré sans avertissement indique qu’il devrait être disponible à l’achat très prochainement. Nous mettrons à jour cette histoire dès que nous en saurons plus.

Certains créateurs de contenu comme l’anglophone Tabor Time ont reçu ce nouveau skin entièrement gratuitement. Comme d’habitude; Epic souhaite donner de la visibilité à certains skins de collaboration afin que les joueurs moyens les achètent lorsqu’ils arrivent dans le store.

Comme toujours, nous vous recommandons de consulter notre guide Fortnite. Nous y expliquons tous les détails de la nouvelle saison, y compris comment accomplir toutes les missions et comment monter de niveau rapidement afin de débloquer tous les objets et récompenses du Battle Pass dès que possible. Ne le manquez pas, car nous essayons de couvrir tous les angles possibles du jeu aussi précisément que possible.

