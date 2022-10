A partir du moment où Konami nous a fait rêver d’un remake de Metal Gear Solid 3 et ça s’est transformé en cauchemar

La rumeur confirmée par Christophe Gans selon laquelle Konami, entre autres, développait un remake de Silent Hill 2, nous a rappelé ce qui s’est passé en 2016 avec Metal Gear Solid 3. Et cette année-là il y avait déjà une l’entreprise une curieuse action rénovant le graphiques de MGS3 (2004). Et on dit curieux car les intentions de refaire les cinématiques du jeu original ne visaient pas un remake total du jeu, ce qui a soulevé l’ire des fans.

Le Konami de ces dernières années et le renoncement à son passé glorieux

La trajectoire de Konami ces dernières années a été tout sauf liée aux bons jeux vidéo. Les adieux de Kojima dans de très mauvaises manières ont été la drop d’eau qui a fait déborder le vase. Au moment où son nouvel engagement pour le football est arrivé, loin de ce que PES avait été, tout le monde était déjà guéri de la peur. Et attention, ils ne s’en sortent pas mal économiquement avec leurs entreprises au-delà du monde, il n’est donc pas étrange qu’ils fassent la sourde oreille aux demandes des fans de faire revivre telle ou telle franchise encore et encore.

C’est pourquoi il est surprenant qu’ils aient finalement décidé de ressusciter la franchise Silent Hill. Le remake du deuxième opus nous a rappelé qu’en 2016, ils nous faisaient déjà rêver d’un Snake portant des graphismes sympas dans un Metal Gear Solid 3 remanié. Le volet le plus équilibré de la saga n’a reçu ce bonbon que sous la forme de cinématiques inédites pour le pachinko du jeu. Comment pourrait-il en être autrement, les fans étaient furieux.

Nous vous laissons donc avec la compilation de toutes ces cinématiques, qui ne sont pas toutes du jeu. Il est difficile d’imaginer comment une demi-heure de matériel comme celui-ci s’intègre dans quelque chose comme le pachinko. En fin. Des cauchemars passés qui, semble-t-il, ont touché le fond pour refaire surface sous forme d’espoir avec ce qui est à venir de la colline silencieuse. S’il vous plaît, Konami, ne nous laissez pas tomber… encore une fois.