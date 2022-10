30 ans de Mortal Kombat, le jeu qui a horrifié vos parents

« Lorsque le joueur gagne, la soi-disant séquence de la mort commence. Le narrateur du jeu demande au joueur de Terminer, et je cite Terminer son adversaire. Le joueur peut alors choisir la méthode d’assassinat, allant de l’éviscération de son cœur à l’arrachage de la tête de l’adversaire avec la colonne vertébrale attachée. »

Ce sont les mots du sénateur du Connecticut Joseph Lieberman, au sein de la sous-commission des affaires gouvernementales et judiciaires du Sénat, concernant le jeu vidéo Mortal Kombat au début des années 90. Il décrit les moments liés aux célèbres Fatalités, les mouvements avec lesquels on peut finir dans le Je joue avec nos adversaires de la manière la plus violente possible. À l’écran, c’était une action amusante, qui a provoqué des rires et nous a fait lever les mains sur la tête pour les bêtises du service. Décrit si sobrement dans une commande, ça sonne comme quand on récite des paroles de reggaeton avec un visage sérieux et sans musique. Cela n’a pas de sens.

Mortal Kombat en cause

C’étaient les années de Doom impitoyable avec son gore martien, Night Trap avec ses cinématiques pitoyables de Z-movie et, bien sûr, Mortal Kombat sanglant, qui était venu tenir tête au roi du ring, Street Fighter 2. Le fait est que, bien qu’aujourd’hui cela puisse sembler une polémique quelque peu exagérée, en son temps ces jeux en particulier, et par extension l’ensemble de l’industrie, ont été remis en question… littéralement.

Et c’est que, au niveau graphique, « Il y a eu un grand saut de Pac-Man à Night Trap », comme ils n’arrêtaient pas de le répéter dans la commission. Les graphismes numérisés des personnages de Mortal Kombat étaient dangereusement proches de la réalité, et les images d’une violence extrême avec lesquelles les combats se terminaient étaient de trop pour les esprits cotonneux des bonnes familles américaines. En fait, Toys R Us a retiré les jeux de ses étagères car, selon la commission : « Ce n’étaient pas le genre de cadeaux que les parents offrent à leurs enfants. »

Cela a conduit au United States Age Rating System (le PEGI ici), un système de contrôle qui a émergé de l’industrie elle-même pour informer les parents de l’âge recommandé pour jouer à chaque titre. Fait intéressant, cela a ouvert la possibilité de créer spécifiquement des jeux pour adultes, avec un label qui, comme le rock and roll avec le label Parental Advisory, est devenu une revendication pour les adolescents.

L’infortuné Night Trap était un autre exemple de l’approche antagoniste de Sega et de Nintendo sur le marché à l’époque. Bien sûr, le Big N était avec les gentils et a pris position avec l’accusation et la défense de ces valeurs familiales dont ils étaient, comme Disney, le drapeau. Ainsi, Mortal Kombat est arrivé sur Super Nintendo sans la charge de gore originale que la Megadrive la plus cool avait. Bien sûr, le deuxième a dépassé le premier.

Trois décennies se sont écoulées depuis lors, et des jeux comme Mortal Kombat ont redéfini l’industrie malgré eux. Le résultat, à long terme, était bon, car il élargissait la portée des projets futurs avec la naissance des classifications par âge, et ouvrait la voie au changement radical d’approche qui accompagnait l’arrivée de la première console de Sony, la PSX.

Aujourd’hui, avec des jeux vidéo bien au-dessus de toute autre option de divertissement en popularité et en dividendes, Mortal Kombat n’a pas été oublié mais, au contraire, est en très bonne santé grâce à ses dernières sorties. Mortal Kombat 11, même sorti en 2019, continue de ravir les fans, et en attendant son prochain titre en 2023, ce qu’on aimerait savoir en ce moment, c’est ce qui est arrivé au sénateur Joseph Lieberman, s’il a eu un ulcère à cause de tout ça, ou que pensez-vous d’un média qui, non seulement n’a pas pu s’arrêter, mais, par inadvertance, a contribué à se populariser.