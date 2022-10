Turtle Beach apporte au Mexique le Stealth 600 Gen 2 MAX et le Stealth 600 Gen 2 USB

Turtle Beach Corporation, la marca californiana de accesorios de videojuegos anunció esta semana, en el Gaming Loft de Xbox México, la llegada a nuestro país de dos de sus auriculares inalámbricos, los Stealth 600 Gen 2 MAX y Stealth 600 Gen 2 USB para Xbox y Playstation.

Le Stealth 600 Gen 2 MAX sera disponible en noir au prix de 2 999 pesos et le Stealth 600 Gen 2 USB maintiendra son coût de 2 349 pesos, bien que du 7 au 9 octobre chez certains détaillants, ils auront un prix de 1 650 pesos.