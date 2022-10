eFootball 2023 reçoit la mise à jour majeure tant attendue pour pouvoir jouer contre des amis en ligne

eFootball 2023 reçoit l’une des mises à jour les plus attendues par la communauté. Le patch 2.1.0 introduit Matches with Friends, une fonctionnalité qui vous permet de créer des salles publiques ou privées pour inviter les utilisateurs que vous souhaitez, modifier leurs paramètres et bien plus encore. Pour le moment, il est limité aux matchs du mode Dream Team.

Que comprend le patch 2.1.0 d’eFootball 2023 ?

La correspondance avec des amis n’est que la pointe de l’iceberg pour ce patch, qui est maintenant disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Parmi eux se distinguent les mesures que Konami a mises en place contre les utilisateurs qui ont mis fin aux jeux multijoueurs par des méthodes « inappropriées ». Il n’a pas transpiré quelles mesures ils ont prises, mais ce qui est clair, c’est l’engagement du studio à améliorer l’expérience en ligne.

Ensuite, nous vous laissons avec certains des points les plus pertinents du patch :

Nous avons apporté des ajustements à la direction dans laquelle les balles traversantes sont jouées lorsque plusieurs joueurs adverses sont à proximité.

Nous avons corrigé le problème où les joueurs ne se déplaçaient pas dans la direction prévue pendant le matchmaking.

Nous avons apporté des ajustements au placement des joueurs lors de l' »ordre de presse » lorsqu’un joueur adverse a le ballon sur un flanc. Les joueurs se positionneront désormais de manière à pouvoir intercepter plus facilement les passes.

Nous avons mis en place des ajustements pour que les joueurs défendent les balles aériennes, telles que les centres et les passes lobées, d’une manière plus appropriée.

Nous avons corrigé le problème où, après avoir attribué l’option « Défensive » dans « Instructions individuelles » à un ailier, il pouvait trop retarder sa position.

Menu principal mis à jour.

Ajout de l’option « fenêtres de substitution » dans les options de match. Vous pouvez désormais choisir entre 5 et 3 fenêtres.

Correction d’un problème où les gardiens de but décollaient du but sans toucher le ballon après avoir été gênés par un coéquipier.

Source : Konami