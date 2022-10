Street Fighter 6 et ses nouveaux écrans de chargement feront tomber amoureux tout fan de jeux de combat

On a déjà oublié tout affront que Capcom a pu commettre par le passé par rapport à Street Fighter. L’entreprise fait tellement de choses correctement que nous avons fait table rase. Le prochain épisode de la saga, le tout nouveau Street Fighter 6, continue d’ajouter des pijadas et des détails avec lesquels, pourquoi mentir, chaque jour nos cœurs sont plus volés. Celui que nous vous apportons aujourd’hui concerne l’écran de chargement classique qui apparaît avant chaque combat. Un écran bien décidé à dire adieu à la monotonie.

À partir de maintenant, Street Fighter 6 nous permettra de personnaliser l’écran de chargement en combinant toutes sortes de couleurs, d’effets et d’images des différents personnages. Pour qu’il n’y en ait pas deux pareils. Pour surprendre nos adversaires et, espérons-le, provoquer un rire qui les fera baisser la garde en début de combat. Attention au premier aperçu de cette fonctionnalité inédite dans la saga.

Une connerie ? Peut-être. Mais basé sur des conneries, Street Fighter 6 commence à être tout ce dont beaucoup d’entre nous rêvent. Et pas seulement les fans de la franchise, mais du genre. Le jeu a confirmé avoir un rollback netcode et le Cross-play, il aura 18 personnages de départ (notez le cas de Fei Long, auquel la famille de Bruce Lee a opposé son veto) et son système de combat, le système d’entraînement, semble combiner le meilleur des épisodes précédents ( de la parade de Street Fighter III à l’attaque ciblée de Street Fighte IV). Il ressemble également à jamais grâce au moteur graphique Resident Evil, son mode histoire renouvelé et un HUB qui nous rappelle les parcs NBA 2K. Voir, c’est croire.

La réaction de Tekken et Mortal Kombat

Prévu pour 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Street Fighter 6 a provoqué un tel séisme dans le genre que même ses rivaux ont été contraints de réagir. Il y a quelques mois nous avons eu l’annonce spectaculaire de Tekken 8 et Ed Boom, créateur de Mortal Kombat, a promis d’avoir une annonce à la hauteur pour le 30e anniversaire de la saga (1992-2022). De bons moments arrivent pour les fans de catch.