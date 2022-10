La saison s’ouvre : vous pouvez désormais acheter Steam Deck sans liste d’attente et avec de bonnes nouvelles

Steam Deck, l’appareil portable de Valve pour jouer aux jeux vidéo Steam qui est arrivé sur le marché plus tôt cette année avec des tirages limités sous réservation, peut désormais être acheté directement et sans liste d’attente. Cela a été annoncé par Valve à travers une déclaration officielle dans laquelle il rapporte que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et le manque de composants ces derniers mois ont pris fin, en plus d’annoncer de nouvelles fonctionnalités au niveau de l’interface et d’autres améliorations, toutes ceci accompagné de l’arrivée de la station d’accueil et de ses spécifications.

Il est maintenant possible d’acheter directement Steam Deck

« L’équipe a travaillé dur au cours de l’année écoulée pour résoudre les pénuries de composants et les problèmes logistiques, et grâce à cet effort, nous fabriquons et expédions maintenant les Steam Decks à un rythme plus rapide que jamais. Malgré des taux de précommande en constante augmentation, nous avons réussi à dépasser nos estimations d’expédition et à ce jour, nous avons vidé la file d’attente », a déclaré Valve.

Bien sûr, malgré la bonne nouvelle concernant l’achat direct de l’appareil, les responsables reconnaissent que « notre capacité de production, de traitement et d’expédition est encore limitée », donc si le nombre de commandes augmente considérablement après ladite annonce, ils devront revenir en arrière au système de réservation. D’autre part, une série d’améliorations et de nouveautés ont été annoncées pour Steam Deck.

De nouvelles fonctionnalités telles que des améliorations de l’interface et de l’expérience utilisateur, de nouvelles fonctionnalités Steam Input, plus de claviers et une meilleure expérience, des mises à jour du système et une refonte du mode Docked, entre autres. D’autre part, et grâce à l’augmentation de la production, les réservations Steam Deck sont ouvertes sur d’autres marchés comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong.

