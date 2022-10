Dead Space Remake : configuration minimale et recommandée pour jouer sur PC

Entre la première de jeux vidéo, de films et de séries d’horreur, dans un peu plus de 3 mois, nous avons rendez-vous avec Isaac Clarke et son aventure – ou cauchemar – à bord de l’USG Ishimura. C’est Dead Space Remake, la nouvelle version d’un titre qui est devenu en 2011 un classique instantané du genre. De nombreux aspects du jeu original resteront intacts, tandis que la section graphique fera un saut de deux générations. Savez-vous si votre PC sera capable de le gérer ? Vérifiez les exigences minimales et recommandées.

Configuration minimale et recommandée de Dead Space Remake sur PC

Comme vous pouvez le constater, la nécessité de disposer de 16 Go de mémoire RAM se démarque, à la fois dans le minimum et dans ceux recommandés. Pour le reste, les exigences sont à la hauteur de ce qui est attendu pour un jeu dont la section technique pointe assez haut, avec une différence substantielle selon les paramètres graphiques sur lesquels on parie.

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Ryzen 5 2600X ou Intel Core i5 8600

Carte graphique : AMD RX 5700 ou NVIDIA GTX 1070

Mémoire vive : 16 Go

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 50 Go d’espace disponible

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel Core i5 11600K

Carte graphique : AMD Radeon RX 6700 XT ou NVIDIA Geforce RTX 2070

Mémoire vive : 16 Go

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 50 Go d’espace disponible

Dead Space Remake pour PC sera mis en vente le 27 janvier via Steam, et viendra également sur PS5 et Xbox Series X|S. Si vous devez savoir comment le titre a changé dans cette nouvelle version, dans ce lien vous avez une comparaison graphique entre le remake et le jeu original de 2011 pour PC, PS3 et Xbox 360. Et si vous êtes un fan du jeu, ne manquez pas sa spectaculaire édition collector à 275 € comprenant le casque d’Isaac Clarke !

