Slain : Back From Hell, parmi les jeux gratuits sur Epic Games Store cette semaine ; le prochain sera un classique des années 90

Une semaine de plus, vous pouvez désormais télécharger et vous approprier deux nouveaux jeux pour PC. L’Epic Games Store reste engagé envers les joueurs et nous offre la possibilité de profiter à la fois de Slain: Back From Hell et de Rising Hell. Action, défi et gore deux fois. Nous vous expliquons comment les télécharger, jusqu’à quand vous pourrez le faire et quel est le prochain jeu, qui sera disponible jeudi prochain, le 13 octobre.

Slain: Back From Hell est un jeu de plateforme basé sur le Castlevania original. Difficile et plein de violence.

Nouveaux jeux gratuits de l’Epic Games Store

Slain: Back From Hell est un jeu de plateforme d’action avec l’essence du premier Castlevania, avant que la saga Konami ne parie sur la mécanique de metroidvania. Pour sa part, Rising Hell est un roguelite de plateforme très vertical, stimulant et plein d’action se déroulant dans l’enfer même. Nous vous rappelons qu’une fois que vous les aurez récupérés, les deux titres vous appartiendront pour toujours. Bien sûr, vous ne pouvez le faire que jusqu’au jeudi 13 octobre prochain à 17h00 (heure de la France).

La semaine prochaine, le retour d’un classique

On connaît déjà le seul jeu qui sera disponible gratuitement sur Epic Games Store la semaine prochaine. Ce sont Toejam & Earl : Back In The Groove !, « ToeJam & Earl : Back to the Groove ! est une réédition fidèle du premier ToeJam & Earl, et le cachet de Greg Johnson est évident dans un titre qui conserve son essence roguelike et son humour brut. A cette occasion, le couple de rappeurs s’écrase sur Terre, en compagnie de leurs amis Lewanda et Latisha, que nous avons rencontrés respectivement dans Panic On Funkotron et Mission to Earth. L’objectif sera de parcourir la planète pour récupérer les morceaux du vaisseau brisé. Dans ce lien, vous pouvez lire notre analyse.

