Sonic Frontiers : configuration minimale et recommandée pour jouer sur PC

Un peu plus d’un mois nous sépare du retour d’une véritable icône du jeu vidéo : ce sera le 8 novembre prochain lorsque Sonic Frontiers débarquera sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Une aventure d’action et un monde ouvert qui, dès le premier instant, a attiré l’attention de tous en raison du vaste scénario que nous devrons explorer cette fois. Si votre intention est de jouer sur un ordinateur, grâce à sa page Steam, nous connaissons déjà les exigences minimales et recommandées. Prêt à courir à travers les îles Starfall ?

Sonic Frontiers : configuration minimale et recommandée pour PC

Ne vous inquiétez pas, car vous n’avez pas besoin de la nouvelle et impressionnante RTX 4090, celle qui est plus grande qu’une Xbox Series S. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les exigences sont tout à fait acceptables et inférieures à la grande majorité des jeux actuels. Reste à voir, bien sûr, comment seront les performances techniques en fonction des paramètres graphiques. Voici le minimum et recommandé.

Exigences minimales (720p, 30 FPS et réglages bas)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 5 1400

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 660 2 Go ou AMD Radeon HD 7870 2 Go

Mémoire vive : 8 Go

Stockage : 30 Go

Version DirectX : 11

Configuration recommandée (1080p, 60 FPS et réglages élevés)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 2600

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Go ou AMD Radeon RX Vega 56 8 Go

Mémoire vive : 12 Go

Stockage : 30 Go

Version DirectX : 11

Sonic Frontiers sera mis en vente le 8 novembre. Sa proposition de monde ouvert a généré de nombreuses inconnues parmi les utilisateurs. Il y a quelques jours à peine, nous avons passé en revue tout ce que nous savons sur l’aventure du hérisson dans les îles Starfall et ses mécanismes : énigmes, compétences, boss…

Source | Sonic Frontiers sur Steam