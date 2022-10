Fortnite subit à nouveau des plantages de serveur pour la deuxième fois au cours de la même semaine ; Qu’est-ce qui se passe?

Après la maintenance d’une douzaine d’heures du lundi 3 octobre 2022, les problèmes reviennent sur Fortnite. Encore une fois, certains joueurs ne peuvent pas se connecter car les serveurs ne répondent pas. Juste en dessous on vous raconte ce qui se passe à cette occasion :

Fortnite souffre de problèmes de serveur pour la deuxième fois en trois jours

Vers 22h00 CEST le mercredi 5 octobre 2022, Epic Games a pris connaissance d’un problème de connexion à Fortnite, et l’a rendu public via le compte Twitter dédié FortniteStatus :

Nous n’avons aucune information au-delà de ce qu’Epic Games lui-même a donné; Selon eux, ils enquêtent sur un bug qui empêche les joueurs de se connecter aux serveurs.

D’après ce que nous avons pu vérifier nous même, il ne s’agit pas d’un problème si grave qu’il les oblige à mettre tous les serveurs en maintenance dès le 10/03/2022 et il semblerait que cela n’affecte que certains joueurs et pas tous, puisque Nous ont pu se connecter sans problème.

En bref : il n’a pas de « solution » au-delà d’attendre qu’Epic Games lui-même résolve ces problèmes qu’ils rencontrent. Il est curieux que Fortnite ait ce type de problèmes délicats avec seulement deux jours entre un incident et l’autre, et tout cela avant et après le patch 22.10 du jeu. Les employés de la société nord-américaine se souviendront sûrement de cette mise à jour du jeu avec méfiance, car vu ce qui a été vu, cela leur a donné de nombreux maux de tête avant et après son lancement.

