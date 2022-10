Le redémarrage de Spawn se poursuit avec Jamie Foxx en tant que protagoniste et confirme de nouveaux écrivains

Comme annoncé en 2018, le redémarrage du film Spawn, le célèbre anti-héros démoniaque des bandes dessinées de Todd McFarlane, mettra en vedette l’acteur Jamie Foxx en tant que protagoniste principal pour donner vie à Al Simmons; bien que depuis lors, on n’ait plus entendu parler du projet. Maintenant, The Hollywood Reporter confirme que le nouveau film va de l’avant et avec plus de force que jamais, puisqu’il réitère l’acteur bien connu comme la grande star de cette nouvelle adaptation et la signature d’une nouvelle équipe de scénaristes est confirmée, deux d’entre eux eux avec beaucoup d’expérience dans les adaptations de films de super-héros.

Le redémarrage de Spawn sera une réalité avec Jamie Foxx

Ainsi, l’acteur populaire qui ces dernières années a participé à des films de super-héros tels que The Amazing Spider-Man 2 : The power of Electro, Project Power ou le plus récent Spider-Man : No Way Home, en plus de jouer dans l’un des dernières folies vampires de Netflix avec Day Shift, il reviendra une fois de plus aux adaptations de bandes dessinées avec Spawn, donnant vie à son protagoniste, Al Simmons, capable de se transformer en puissant anti-héros né de l’enfer lui-même.

Et c’est qu’après la récente promesse de Todd McFarlane concernant « une énorme annonce » concernant le redémarrage du film Spawn de Blumhouse, tant Jamie Foxx que les scénaristes Scott Silver, Malcolm Spellman et Mateo Mixom, les deux premiers, sont enfin confirmés responsables de Joker et le prochain Captain America: New World Order, respectivement. Et malgré le fait que le troisième écrivain soit une grande inconnue, ce nouveau groupe d’écrivains devrait faire un travail à la hauteur de l’œuvre originale de McFarlane.

De Blumhouse, ils ont déjà exprimé leur satisfaction avec la signature de Jamie Foxx. « Nous sommes ravis que Jamie Foxx joue le rôle principal dans notre adaptation de Spawn. C’est un acteur incroyable et un grand fan de l’univers Spawn créé par Todd McFarlane. Avec tout son talent, Jamie peut s’engager dans le rôle, et avec la mise en scène de Todd qui donne vie au monde de Spawn, nous ne pourrions pas être plus excités pour ce film. »

La nouvelle adaptation de Spawn n’a pas encore de date de sortie en salles.

Source | The Hollywood Reporter