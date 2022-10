Le premier déballage du nouveau RTX 4090 révèle une taille énorme, similaire à la Xbox Series S

Tout sur le nouveau RTX 4090 est énorme ; de sa puissance exagérée à son prix très élevé. Bien que sa taille exagérée ait pu en surprendre plus d’un. Et c’est qu’avec la publication du premier unboxing nous prenons conscience de ses vraies dimensions. Et pour être un GPU, ils sont plus que considérables; à tel point qu’elle rivalise en taille avec une console entière comme la Xbox Series S. Cela ressort clairement des premières images et vidéos publiées par différents médias qui ont déjà eu l’occasion de la manipuler et de la sortir de sa non moins impressionnante boîte de produits. .

C’est la taille exagérée du nouveau RTX 4090

Ainsi, divers créateurs de médias et de contenus ont déjà pu ouvrir différentes versions de la nouvelle gamme RTX de Nvidia, dont une version personnalisée Gigabyte encore plus grande ; et quand on dit « beaucoup », c’est parce que c’est vraiment le cas. Par exemple, si l’on prête attention à la vidéo publiée par le youtubeur Centric, on peut voir que la nouvelle RTX 4090 est bien plus grande que la RTX 3070 Ti, déjà assez encombrante.

Il s’agit de la version Founder’s Edition, c’est-à-dire la version de base de Nvidia avec des dimensions de 304x137x61 mm, avec son ventilateur exagéré et ses 4 connecteurs PCIe 8 broches. « Je teste le RTX 4090 de Nvidia et c’est la seule photo de déballage que vous devez voir. (Vous pouvez également voir qu’il est plus court qu’un 3090 mais plus grand). Analyse à venir », a écrit pour sa part Tom Warren. Le bord ainsi que quelques images parmi les plus révélatrices, comparant la taille du nouveau GPU de Nvidia avec un 3090 et… un chien !

Bien que si la Founder’s Edition semble déjà exagérée dans ses dimensions, ne manquez pas l’énorme design du Gigabyte Aorus GeForce RTX 4090 Master, la version avancée de Gigabyte du nouveau GPU Nvidia avec une taille beaucoup plus grande par rapport au modèle de base , atteignant un pas insignifiant 358,5×162,8×75,1 mm. Des mesures qui rendront sûrement son installation compliquée dans de nombreux boîtiers PC.

Le nouveau RTX 4090 arrive sur le marché le 12 octobre 2022 au prix recommandé de 1 599 $.

Source | Le bord | joueur sur ordinateur | Youtube