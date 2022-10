FIFA 23 TOTW 3 maintenant disponible avec Haaland, Ben Yedder et Leao

FIFA 23 découvre tous les joueurs choisis pour faire partie de la troisième Équipe de la semaine. Le célèbre TOTW revient comme tous les 7 jours pour proposer aux joueurs les cartes améliorées de ceux qui ont le mieux performé lors de la dernière journée de championnat. Vous pouvez les trouver dans FUT lors de l’ouverture des packs et sur le marché des transferts.

Parmi les élus, Erling Haaland se démarque. Le Norvégien continue d’être une bête imparable en son temps en Premier League. Sa carte est la plus valorisée de TOTW avec une moyenne de 89. Ses 92 en tir, 88 en physique et 90 en rythme sont des statistiques suffisantes pour connaître le potentiel offensif qu’il a en tête. LaLiga Santander n’a qu’un seul représentant dans le onze de départ : De Marcos. L’ailier de l’Athletic Club de Bilbao ajoute un petit coup de pouce à 81 points PIR par rapport à son article de base. Si nous regardons parmi les remplaçants, Sorloth ajoute un autre point pour notre compétition nationale. Sa carte est vraiment intéressante : 90 physiques et 88 rythmiques. Presque rien.

Équipe de la semaine 3 dans FIFA 23 : tous sélectionnés

équipe de départ

PT : Trapp, 87, Eintracht Francfort, Allemagne

DC : Smalling, 84 ans, Roma FC, Angleterre

CAI : Clauss, 83 ans, Olympique de Marseille, France

DD : De Marcos, 81 ans, Athletic Bilbao, France

CM : Milinkovic-Savic, 87 ans, Latium FC, Serbie

MG : Werner, 84 ans, RB Leipzig, Allemagne

RM : Madison, 84 ans, Leicester, Angleterre

MOC : Musiala, 84 ans, Bayern Munich, Allemagne

ST : Haaland, 89 ans, Manchester City, Norvège

BU : Ben Yedder, 86 ans, AS Monaco, France

IE : Rafael Leao, 86 ans, AC Milan, Portugal

Suppléants et réserves

J.-C. : Sorloth, 84 ans

PT : Zeghba, 79 ans

DC : Danso, 81 ans

MOC : Rodriguez, 81 ans

MOC : Cesinha, 81 ans

MG : Trossard, 82 ans

DC : Füllkrug, 81 ans

MG : Zang Yifeng, 64 ans

DS : Hotic, 79 ans

DC : Sikan, 75 ans

ST : Adeboyejo, 74 ans

AD : Rivières, 71

N’oubliez pas que vous pouvez apprendre tous nos conseils grâce au guide détaillé que nous avons créé pour accompagner le lancement de FIFA 23.

