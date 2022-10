Grealish explose face à FIFA 23 pour son apparition : « Je ressemble à Sid de Toy Story »

FIFA 23 a également eu un impact sur les vrais joueurs. Le simulateur EA Sports a non seulement fait pleurer de rire Laporte avec ses statistiques de vitesse, mais il a également irrité l’apparition de certains d’entre eux dans leur passage au football virtuel. C’est le cas de Jack Grealish, le joueur de Manchester City.

Grealish est en colère contre EA Sports

« Non, allez EA Sports, je ressemble à Sid de Toy Story! », s’est exclamé Grealish via son compte Instagram officiel. L’Anglais a accompagné la phrase d’une image peu attrayante de sa version de FIFA 23. La grosse tête et le froncement presque uni parlent d’eux-mêmes. Vous pouvez le voir au bas de ce paragraphe.

La vérité est que l’image partagée par le footballeur n’est pas très similaire à ce que l’on peut trouver dans la version nouvelle génération. Le transfert du look de Grealish au jeu vidéo est presque parfait ; même le mouvement de sa crinière s’est déplacé. Jouerez-vous la version de la dernière génération? Nous ne savons pas. Ce qui est clair, c’est que le vrai Grealish par rapport au virtuel est comme deux pois dans une cosse.

Rappelons que FIFA 23 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch (legacy). Chez Netcost, nous avons passé en revue les clés de cet épisode à travers un guide. Le nouveau système de chimie, les meilleurs jeunes joueurs, les articles les plus demandés du moment… Revoyez les recommandations avec nous.

Jouez-vous à FUT ? N’oubliez pas qu’il existe actuellement plusieurs promotions vraiment intéressantes pour améliorer votre équipe. Nous nous référons avant tout à Gakpo POTM. Le Néerlandais apparaît comme le meilleur joueur de l’Eredivisie pour le mois de septembre, ce qui en fait un ailier à garder en tête pour votre équipe.

Source : DailyMirror