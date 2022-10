Les exigences du nouveau James Bond 007 : ni histoires sur ses origines ni gosses en début de vingtaine

En ces jours de célébration du 60e anniversaire de James Bond, le magazine Deadline s’est entretenu avec l’un des principaux producteurs de la saga, Michael G. Wilson, et a mis au jour quelques détails sur l’identité du nouveau 007. Ou plus que sur identité, sur les exigences que doivent remplir les candidats à la succession de Daniel Craig. Wilson le précise, pas de jeunes garçons ni d’histoires sur les origines du personnage.

« Dans le passé, nous avons regardé les jeunes, mais visualiser cela ne fonctionnait pas pour nous. Vous devez vous rappeler que Bond est déjà un vétéran. Il a de l’expérience. C’est quelqu’un qui a traversé des guerres et a probablement été dans le SAS ou quelque chose comme ça. . « , explique le producteur. « Ce n’est pas un gamin fraîchement sorti du lycée que vous pouvez amener pour recommencer. C’est un rôle qui fonctionne pour un trentenaire. »

Au revoir à l’option Tom Holland

Les mots de Michael G. Wilson nous rappellent ceux de Tom Holland, l’acteur de 26 ans d’Uncharted et de Spider-Man qui a tenté de se vendre à Sony Pictures en tant que successeur de Craig. Holland a avoué dans une interview pour le Los Angeles Times qu’il voulait faire précisément cela, raconter les origines de 007 avec une histoire dans laquelle il n’a été révélé qu’à la fin que son personnage était le nouveau James Bond.

« Nous voulions faire un film sur un jeune homme qui venait d’être diplômé du SAS (la force militaire spéciale britannique) et qui partait en mission, une mission qui serait évidemment pleine d’aventures et qui serait très excitante », a déclaré Hollande lui-même. « À la fin du film, le personnage serait recruté par le MI6 et recevrait le statut de double zéro et le titre de James Bond. Je pense que c’était une idée vraiment cool, mais je suppose que personne d’autre n’a pensé de cette façon. »

Heureusement pour Holland, l’idée de faire un film sur Bond en tant que jeune homme a fini par être la même chose avec Nathan Drake, c’est pourquoi Sony lui a offert le rôle, donc il n’y a pas de mal au monde. Pour l’instant, l’émission 007 semble compliquée, puisque son producteur cherche un engagement pour 10 ans et que les anciens interprètes de l’espion comme Pierce Brosnan ont parlé avec dédain du choix. Il est temps d’être patient pour revoir l’agent à l’écran.

Source